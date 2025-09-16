Branilke naslova kot prve v polfinale pokala BJK

Teniška reprezentanca Italije se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja pokala Billie Jean King. V Shenzhenu je premagala Kitajsko z 2:0.

Elisabetta Cocciaretto in Jasmine Paolini sta v treh nizih upravičili vlogo favoritinj. Prva je je premagala Yuan Yue s 4:6, 7:5 in 7:5, Paolini pa je bila boljša od Wang Xinyu s 4:6, 7:6 (4) in 6:4. Kitajke so sicer nastopile brez svoje prve igralke Zheng Qinwen, ki je poškodovana.

Branilke naslova se bodo v polfinalu v petek pomerile z zmagovalkami dvoboja Španija - Ukrajina. Druga dva četrtfinala sta Kazahstan - ZDA in Japonska - Velika Britanija.