Torek, 16. 9. 2025, 19.32
1 ura, 2 minuti
Zaključni turnir pokala Billie Jean King
Branilke naslova kot prve v polfinale pokala BJK
Teniška reprezentanca Italije se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja pokala Billie Jean King. V Shenzhenu je premagala Kitajsko z 2:0.
Elisabetta Cocciaretto in Jasmine Paolini sta v treh nizih upravičili vlogo favoritinj. Prva je je premagala Yuan Yue s 4:6, 7:5 in 7:5, Paolini pa je bila boljša od Wang Xinyu s 4:6, 7:6 (4) in 6:4. Kitajke so sicer nastopile brez svoje prve igralke Zheng Qinwen, ki je poškodovana.
Branilke naslova se bodo v polfinalu v petek pomerile z zmagovalkami dvoboja Španija - Ukrajina. Druga dva četrtfinala sta Kazahstan - ZDA in Japonska - Velika Britanija.