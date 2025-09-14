Kaja Juvan prek prve nosilke do zmage na turnirju v Ljubljani!

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v finalu turnirja serije WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani s 6:4, 6:4 premagala prvo nosilko Švicarko Simona Waltert. To je njena prva turnirska zmaga na tej ravni. Tudi med dvojicami bo finale slovensko obarvan, saj se bosta za lovoriko udarili Dalila Jakupović in Nika Radišić. Tekmici bosta Waltert in Čehinja Miriam Škoch.

Juvan je do naslova prišla brez izgubljenega niza. V prvem krogu je premagala Švicarko Valentino Ryser, v drugem Italijanko Giorgio Pedone, v četrtfinalu pa je ustavila Madžarko Amarisso Toth. V soboto je v polfinalu zanesljivo premagala še izkušeno Nemko Mono Barthel.

Ljubljančanka je svoj drugi finale na tej ravni začela odlično in si takoj priigrala prednost dveh odvzemov servisa za 3:0. Švicarka je nato vse bolje zadevala in se dvakrat približala 24-letni domačinki. Vseeno je Juvan po vodstvu s 4:3 strnila vrste in zanesljivo povedla z 1:0 v nizih.

V drugem je na veselje domačih gledalcev na dodobra zapolnjenih tribunah v Tivoliju Juvan prišla do odvzema servisa v tretji igri. Malce je popustila v šesti igri in tekmici dovolila izenačenje na 3:3. Za kratko je švicarska vrstnica še povedla, a je Juvan po lepi točki znova z odvzemom servisa prevzela pobudo v deveti igri. V deseti je nato servirala za zmago in suvereno končala dvoboj.

Z zmago v Ljubljani se bo Juvan na lestvici WTA v ponedeljek pomaknila na 128. mesto, s čimer bo pridobila 26 mest in znova postala druga najboljša Slovenka na lestvici. Foto: Aleš Fevžer

Prva zmaga na turnirjih te ravni

Za nekdaj že 58. igralko sveta je to prva zmaga na turnirjih serije WTA 125. Pred tem je maja igrala v finalu v francoskem Saint Malu, kjer je morala po dveh nizih priznati premoč japonski zvezdnici Naomi Osaka.

Ljubljančanka, ki bo konec novembra praznovala 25. rojstni dan, ima na višji ravni (WTA 250) en naslov med dvojicami iz Cluj-Napoce 2021, na nižji ravni ITF pa osem turnirskih zmag med posameznicami.

Jakupović in Radišić v finalu dvojic

Jakupović in Radišić bosta igrali za prvo skupno lovoriko na turnirjih serije WTA 125. Za mlajšo Radišić bo to sploh prvi finale na tej ravni, medtem ko ima Jakupović ob svojem imenu pet lovorik med dvojicami na turnirjih tega ranga. Dva naslova ima tudi v najvišji seriji WTA 250.

Finale dvojic bo v Tivoliju na vrsti po ustreznem času za premor Švicarke Waltert.