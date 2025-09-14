Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec nadaljuje odlične predstave na turnirjih serije WTA 125 na Kitajskem. Erjavec je danes v finalu turnirja v Huzhouju Rusinjo Alino Čarajevo po 84 minutah premagala s 6:2, 6:1 ter osvojila svoj drugi naslov na turnirjih serije WTA challenger med posameznicami.

Na najvišji ravni WTA ima zmago v dvojicah v Iasiju (WTA 250) julija letos. Na ravni WTA 125 pa ima tri turnirske zmage med pari.

Z novim zmagoslavjem na turnirju serije WTA 125 se je Erjavec prvič v karieri prebila med najboljših 100 igralk. Odvisno od razpleta turnirja WTA 250 v Sao Paulu bi bila v ponedeljek bodisi 99. bodisi 100. igralka sveta.

Svojo najboljšo uvrstitev drži od ponedeljka, ko je zasedla 119. mesto, virtualno pa je pred finalom že 105. igralka lestvice WTA.

Erjavec je bila tretja nosilka turnirja z nagradnim skladom 98.000 evrov. V vseh krogih, vključno s finalom, je zmagala brez izgubljenega niza.

Za Erjavec je bil to tretji posamični finale na ravni turnirjev WTA 125, v katerega spada tudi ljubljanski, ki ta teden poteka na igriščih v Tivoliju. Ob zmagah v Changshaju in Huzhouju je novembra lani izgubila še v finalu kolumbijskega Calija.

Erjavec bo na turnirju na Kitajskem danes odigrala tudi finale v dvojicah skupaj s Kazahstanko Žibek Kulambajevo.

Jović v finalu Guadalajare

Sedemnajstletna Američanka Iva Jović in Emiliana Arango iz Kolumbije bosta v nedeljo igrali v finalu teniškega turnirja WTA 500 na trdi podlagi v Guadalajari v Mehiku. V finalu turnirja z nagradnim skladom 909.491 evrov bosta obe debitirali na tej ravni tekmovanja.

Iva Jović Foto: Guliverimage

Jović, ki je srbskega rodu, dvakratna mladinska prvakinja na turnirjih za grand slam v konkurenci dvojic, je v polfinalu po skoraj triurnem boju premagala Nikolo Bartunkovo z 2:1 v nizih. Devetnajstletna Čehinja je v četrtfinalu premagala Poljakinjo Magdaleno Frech, ki je branila naslov v Mehiki.

Ne glede na končni izid se bo 17-letnica iz Los Angelesa v ponedeljek prvič uvrstila med 50 najboljših na lestvici WTA. Če bo zmagala, bo skočila na 36. mesto.

Štiriindvajsetletna Arango je svojo pot do finala začela z zmago nad Poljakinjo Magdo Linette, ki je v prvem krogu predala dvoboj po izgubljenem prvem nizu. Kolumbijka je v polfinalu premagala Francozinjo Elso Jacquemot s 6:4, 7:5.

Tudi Arango, če bo zmagala, se bo zavihtela med najboljših 50 na svetovni lestvici.