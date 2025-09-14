Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
8.44

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Veronika Erjavec Iva Jovic tenis teniški globus

Nedelja, 14. 9. 2025, 8.44

34 minut

Teniški globus, 13. september

Veronika Erjavec osvojila turnir na Kitajskem in se prvič zavihtela med top 100

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je osvojila turnir v Huzhouju in se bo prvič v karieri prebila med najboljšo stoterico. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec je osvojila turnir v Huzhouju in se bo prvič v karieri prebila med najboljšo stoterico.

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec nadaljuje odlične predstave na turnirjih serije WTA 125 na Kitajskem. Erjavec je danes v finalu turnirja v Huzhouju Rusinjo Alino Čarajevo po 84 minutah premagala s 6:2, 6:1 ter osvojila svoj drugi naslov na turnirjih serije WTA challenger med posameznicami.

Na najvišji ravni WTA ima zmago v dvojicah v Iasiju (WTA 250) julija letos. Na ravni WTA 125 pa ima tri turnirske zmage med pari.

Z novim zmagoslavjem na turnirju serije WTA 125 se je Erjavec prvič v karieri prebila med najboljših 100 igralk. Odvisno od razpleta turnirja WTA 250 v Sao Paulu bi bila v ponedeljek bodisi 99. bodisi 100. igralka sveta.

Svojo najboljšo uvrstitev drži od ponedeljka, ko je zasedla 119. mesto, virtualno pa je pred finalom že 105. igralka lestvice WTA.

Erjavec je bila tretja nosilka turnirja z nagradnim skladom 98.000 evrov. V vseh krogih, vključno s finalom, je zmagala brez izgubljenega niza.

Za Erjavec je bil to tretji posamični finale na ravni turnirjev WTA 125, v katerega spada tudi ljubljanski, ki ta teden poteka na igriščih v Tivoliju. Ob zmagah v Changshaju in Huzhouju je novembra lani izgubila še v finalu kolumbijskega Calija.

Erjavec bo na turnirju na Kitajskem danes odigrala tudi finale v dvojicah skupaj s Kazahstanko Žibek Kulambajevo.

Jović v finalu Guadalajare

Sedemnajstletna Američanka Iva Jović in Emiliana Arango iz Kolumbije bosta v nedeljo igrali v finalu teniškega turnirja WTA 500 na trdi podlagi v Guadalajari v Mehiku. V finalu turnirja z nagradnim skladom 909.491 evrov bosta obe debitirali na tej ravni tekmovanja.

Iva Jović | Foto: Guliverimage Iva Jović Foto: Guliverimage

Jović, ki je srbskega rodu, dvakratna mladinska prvakinja na turnirjih za grand slam v konkurenci dvojic, je v polfinalu po skoraj triurnem boju premagala Nikolo Bartunkovo z 2:1 v nizih. Devetnajstletna Čehinja je v četrtfinalu premagala Poljakinjo Magdaleno Frech, ki je branila naslov v Mehiki.

Ne glede na končni izid se bo 17-letnica iz Los Angelesa v ponedeljek prvič uvrstila med 50 najboljših na lestvici WTA. Če bo zmagala, bo skočila na 36. mesto.

Štiriindvajsetletna Arango je svojo pot do finala začela z zmago nad Poljakinjo Magdo Linette, ki je v prvem krogu predala dvoboj po izgubljenem prvem nizu. Kolumbijka je v polfinalu premagala Francozinjo Elso Jacquemot s 6:4, 7:5.

Tudi Arango, če bo zmagala, se bo zavihtela med najboljših 50 na svetovni lestvici.

Izidi, Guadalajara, WTA 500 (909.491 evrov):

- polfinale:
Emiliana Arango (Kol) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:4, 7:5;
Iva Jović (ZDA) - Nikola Bartunkova (Češ) 6:3, 6:7 (5), 6:3.                      

tenis splošna
Sportal Francosko-indonezijski finale v brazilskem velemestu
Davisov pokal Argentina Francisco Comesana
Sportal Znanih pet udeležencev zaključnega turnirja v Davisovem pokalu
Kaja Juvan
Sportal Kaja Juvan v finalu, za naslov proti prvi nosilki turnirja
 
Veronika Erjavec Iva Jovic tenis teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.