Kaja Juvan v finalu, za naslov proti prvi nosilki turnirja

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v finale domačega turnirja serije WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani. V polfinalu tekmovanja z nagradnim skladom 98.000 evrov je s 6:4, 6:2 premagala Nemko Mono Barthel, za naslov pa se bo pomerila proti prvi nosilki, Švicarki Simoni Waltert.

Juvan ta teden v Tivoliju igra zelo prepričljivo in zmaguje v obeh konkurencah. Tako bo morala danes na igrišče še enkrat, saj jo v nadaljevanju sporeda čaka tudi polfinalni obračun v dvojicah. S Kristino Novak se bo pomerila proti Čehinji Miriam Škoch in Waltert. V finalu že čakata Slovenki Dalila Jakupović in Nika Radišić.

Štiriindvajsetletnica je v prvem nizu proti 35-letni Nemki zaostajala z 2:4, nato pa z dvema odvzemoma servisa dobila štiri zaporedne igre za slavje s 6:4. Drugi niz je nato začela še s tremi zaporednimi igrami, preden je izkušena Nemka našla boljši ritem.

Znižala je na 2:3, a je Juvan v sedmi igri vnovič povedla z dvojnim odvzemom servisa prednosti. Nekaj nervoze se je v igro Ljubljančanke prikradlo v osmi igri, ko je servirala za zmago, a je s pregovorno nepopustljivostjo igro ubranila tri žogice za "break" ter po uri in 18 minutah prišla do drugega finala na tej ravni.

V finalu se bo udarila s prvo nosilko Simono Waltert. Foto: Aleš Fevžer

Juvan je namreč letos prvič igrala v finalu turnirja serije WTA 125 in ga v francoskem Saint Malu izgubila proti japonski zvezdnici Naomi Osaka.

Tokrat se bo na domačem terenu skušala dokopati do prvega slavja proti prvi nosilki Waltert. Slednja je v prvem polfinalu premagala Slovakinjo Renato Jamrichovo s 6:0, 7:5.

Na lestvici je Švicarka virtualno 123. igralka sveta, Juvan pa je trenutno 136. Z nedeljsko zmago bi napredovala na 126. mesto.