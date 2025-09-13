"Res je pridna, nič ji ni težko narediti," nam je v pogovoru zaupal Nik Razboršek, trener naše teniške igralke Kaje Juvan, ki se je po daljši odsotnosti uspešno vrnila na igrišča.

Nik Razboršek je v teniškem smislu trenutno najbolj blizu Kaji Juvan. Njuno sodelovanje se zdi več kot uspešno, saj sta svoje cilje za letos že zelo hitro dosegla. Cilj je bil namreč, da se za prihodnje leto kvalificira za kvalifikacije OP Avstralije, kar pomeni, da bi morala biti uvrščena nekje okrog 230. mesta.

"Ona je bila, mislim da, že dva meseca nazaj na 160. ali 170. mestu, tako da je šlo zelo hitro. Moram reči, da smo te cilje izpolnili res hitro. Kar zadeva njeno počutje na igrišču in fizično teniško pripravo, moram dodati, da je od prvega turnirja, ki smo ga začeli v začetku februarja, njena pripravljenost šla zelo hitro gor. Za moje pojme in pričakovanja celo hitreje, kot sem mislil. Tudi ona je verjetno imela kakšen dvom več, a so že tisti prvi turnirji pokazali, da ima te občutke v sebi. Zelo hitro je našla svoj ritem," nam je uvodoma povedal Razboršek in nam ob tem razkril, da so se njihovi cilji nekoliko spremenili.

Kaja Juvan in Nik Razboršek sta se očitno dobro ujela. Foto: Bojan Puhek

Vse bodo naredili

Prišli so namreč v položaj, ko obstajajo možnosti, da bi se Kaja lahko na OP Avstralije prihodnje leto neposredno uvrstila na glavni turnir. "Res je, da ji še manjka kar nekaj točk, zato ne bo lahko, a vendarle smo v položaju, ko lahko gledamo tudi proti Melbournu. Do konca sezone imamo, če Ljubljano odštejem, še pet turnirjev, tako da je cilj dosegljiv in realen. Vse bomo naredili, da bi lahko nastopila v Avstraliji. Osnovni cilj smo že izpolnili, s tem smo zadovoljni, a se je treba resetirati, si postaviti nove cilje in stremeti k višjemu."

Pri teniških igralkah in igralcih so poškodbe stalnice. Pri Kaji pa tega letos ni bilo zaznati. Imela je le nekaj manjših težav. Predvsem ima tukaj zasluge njen kondicijski trener Miran Kotnik. "Mislim, da je Miran z njo naredil dobro bazo. Načeloma se dobro počuti. Jasno, so kakšni težji dnevi, ampak če pogledam vse skupaj, se fizično počuti zelo dobro. Tudi psihološko se počuti veliko bolje, tako da se vse te kockice nekako zlagajo skupaj in smo zelo zadovoljni."

Foto: Boštjan Boh

Razboršek je prepričan, da ima Kaja na teniškem področju še rezerve, tako v tehniki kot taktiki. Prav tako so prisotne rezerve na psihološkem področju in pove, da Kaja še vedno ni na tisti ravni kot pred njenim premorom.

"Vemo, kje so še malenkosti, ki jih lahko popravimo, saj vemo, da je sposobna še dosti več. Jasno je, kot zdaj kaže, da lahko pride še precej višje, in moram jo pohvaliti. Verjamem, da bomo v prihodnosti, že v naslednji sezoni, videli še dosti boljšo Kajo."

"Res je pridna. Posluša in je 100-odstotno v tem športu. Nikoli ji ni nič težko narediti. Mislim, da si vsak trener želi takšnega igralca, ki se mu nekako prepusti in ga res posluša, zato jo je precej lahko voditi. Res nima nobenega odpora, tako da moram reči, da tudi jaz zelo uživam v delu.

Bila je prava odločitev

Kaja Juvan se je zaradi osebnih stvari lani načrtno odmaknila od vrhunskega tenisa. Mnogi so se spraševali, ali se bo lahko še kdaj vrnila na raven, ki jo je imela pred tem. Ljubljančanka je namreč od nekdaj veljala za velik teniški talent in na svetovni lestvici je zasedala že 58. mesto. Da je bila to prava odločitev, sta prepričana tako Nik Razboršek kot tudi Kaja sama.

"Že takrat, pred premorom, sva se pogovarjala, da bi to lahko bila dobra stvar zanjo. Mislim, da bi tudi sama danes povedala, da je bila zelo dobra odločitev, ko je bila nekaj mesecev stran od igrišča. Bom rekel, da niti ne toliko. Še vedno sva imela določene treninge, a je imela veliko več časa za druge stvari zunaj igrišča, tako da je ta recept zagotovo prišel prav. Potem ko sva lani začela priprave, je bila sveža, imela je napolnjene baterije, kar se je hitro poznalo že na pripravah in nato na turnirjih. Zato je bila to brez dvoma prava odločitev."

Kaja Juvan na turnirju v Ljubljani kaže odličen tenis. Foto: Aleš Fevžer

Koliko pritiska on čuti?

Kaja trenutno igra turnir v Ljubljani, kjer bo v soboto igrala polfinale. Igralke po navadi na domačem turnirju čutijo nekaj več pritiska, kako pa to občuti naš sogovornik? "Da, zagotovo je malo drugače. Več ljudi pride, tudi moja družina je prišla pogledat. Seveda, tako kot za Kajo, je večji pritisk tudi zame. Turnir je malo drugačen in malo bolj poseben. Malo več je pritiska, saj tega nismo vajeni. Zelo redko igramo doma, pritiska nismo navajeni, tako da je poseben, a dobrodošel teden. Veseli me, da imamo en takšen turnir doma, saj smo praktično vseskozi od doma in igramo v tujini."

