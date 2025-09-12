"Mislim, da bi bilo čudno, če ne bi imela treme," je po uvrstitvi v polfinale na domačem turnirju povedala Kaja Juvan, ki v ljubljanskem Tivoliju navdušuje ljubitelje tenisa in še vedno ostaja v igri za turnirsko zmago.

Tribune v prelepem tivolskem teniškem ambientu so vsak dan bolj polne. Zato med drugim skrbi tudi slovenska teniška igralka Kaja Juvan, ki se je prebila v polfinale. Ljubljančanka je v četrtfinalu po vsega uri in šestih minutah "stresla" madžarsko tekmico Amarisso Toth (6:4, 6:1).

Foto: Aleš Fevžer

Po eni strani ji je bilo lažje

Spomnimo, da se je Kaja pred časom zaradi osebnih zadev za nekaj časa umaknila iz profesionalnega tenisa. Če je kdo pred letošnjo sezono dvomil o njeni vrnitvi, se je hudo motil, saj je letos že zdavnaj presegla svoje cilje. Dobro formo kaže tudi na domačem turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open, kjer brez težav premaguje svoje nasprotnice.

Brez težav je v četrtfinalu premagala tudi Amarisso Toth, ki je pred tem sploh ni poznala. A to naši igralki ne predstavlja težav. "Po eni strani je lažje zaradi tega, ker nimam nobenih izkušenj in nobene čustvene navezanosti. Po drugi strani pa večkrat ko igraš, bolj poznaš njen tempo. Jaz bi rekla, da sem se vseeno počutila nekako bolje od nje v smislu tempa žoge, čutila sem, da sem pripravljena na kratke in dolge točke. Zato bi rekla, da v tekmo nisem vstopila z nič posebej drugačnimi čustvi kot ponavadi."

Še vedno so metuljčki

Tribune v Tivoliju so zmeraj bolj polne, navijači – med gledalci smo opazili tudi slovenskega košarkarja Zorana Dragića – so vedno glasnejši. In kako se trenutno 154. igralka sveta spopada s pritiskom domačega terena? Ima kaj več treme, ko stopi na igrišče?

"Mislim, da bo vedno prisotna ta trema, še posebej zato, ker si želiš. Mislim, da bi bilo čudno, če ne bi imela treme, ker bi to pomenilo, da mi je praktično vseeno, kaj se zgodi. Tako da jaz mislim, da je malo teh metuljčkov na začetku pozitivnih. Moji občutki so podobni kot na začetku turnirja. Doma smo in vedno si bom želela. Poskušam si dajati čim manj pritiska. V bistvu res poskušam vsak dvoboj enako jemati, ker mislim, da mi to da največ možnosti, da bom dobro odigrala," je po tekmi razlagala Juvan, ki se je v polfinale uvrstila tudi v igri dvojic. Vseeno pa je njena prioriteta posamična konkurenca.

Foto: Aleš Fevžer

Ne želi izgubljati preveč energije

Čeprav je v prvih treh krogih brez težav premagala svoje nasprotnice, 24-letna Slovenka še vedno ostaja kritična do sebe. Sama meni, da četrtkov dvoboj ni bil najboljši z vidika njene igre, saj je bila nasprotnica nekoliko slabša. V petek pa je bila nasprotnica zahtevnejša, z močnejšo in hitrejšo žogo, ki ji je povzročila več težav, tako da je svoj današnji nastop ocenila med sedem in osem na lestvici do deset. Ji je glede na kratke dvoboje ostalo še dovolj energije za polfinale in morebitni polfinale?

"Vsak dan je nekaj novega, tako da ne bi rekla, da mi je bilo tako zelo lahko, kot je bilo mogoče videti. Vseeno je veliko stvari, ne smem izgubljati preveč energije na drugih stvareh. Mislim, da je zelo pomembno, da se sproti učiš, kako biti dlje časa na turnirju, in da ti ne vzame preveč energije," je še povedala Kaja, ki bo v sobotnem polfinalu igrala proti Nemki Moni Barthel, ki je bila nekdaj že 23. igralka sveta.

Preberite še: