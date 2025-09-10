Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
10. 9. 2025,
14.30

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
WTA 125 Zavarovalnica Sava Open Dalila Jakupović Kaja Juvan tenis

Sreda, 10. 9. 2025, 14.30

1 ura, 32 minut

Ljubljana, WTA 125 Zavarovalnica Sava Open

Tretji dan brez tenisa v Tivoliju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Dalila Jakupović | Dalila Jakupović | Foto Teniška zveza Slovenije

Dalila Jakupović

Foto: Teniška zveza Slovenije

Organizatorji teniškega turnirja serije WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani so sporočili, da zaradi dežja sredin spored dvobojev odpade. Dvoboje drugega kroga oziroma osmine finala bodo tako skušali odigrati v četrtek. Turnir se bo predvidoma končal v nedeljo.

Začetek sredinega sporeda so morali v Tivoliju večkrat prestaviti, a je deževje poskrbelo za poznejšo popolno odpoved sredinega dogajanja. Na igrišče bi morala od Slovenk stopiti Kaja Juvan proti Italijanki Giorgii Pedone, ob tem pa so bili na sporedu še trije posamični dvoboji. Vse predvidene obračune v konkurenci dvojic so odpovedali že okoli poldneva.

V drugi krog domačega turnirja je med posameznicami napredovala tudi Dalila Jakupović. V kolikor bo zdržalo vreme, bosta obe Slovenki nastopili v četrtek. V konkurenci dvojic so v igri še trije slovenski pari. Tudi za naslednje dni vremenska napoved ni najboljša, saj bi se lahko rahle padavine pojavljale tako v četrtek kot v soboto in nedeljo.

Dalila Jakupović
Sportal Jakupović po maratonu in preobratu naprej, Zidanšek fizično ni zdržala
WTA 125 Zavarovalnica Sava Open Dalila Jakupović Kaja Juvan tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.