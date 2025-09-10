Tretji dan brez tenisa v Tivoliju

Organizatorji teniškega turnirja serije WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani so sporočili, da zaradi dežja sredin spored dvobojev odpade. Dvoboje drugega kroga oziroma osmine finala bodo tako skušali odigrati v četrtek. Turnir se bo predvidoma končal v nedeljo.

Začetek sredinega sporeda so morali v Tivoliju večkrat prestaviti, a je deževje poskrbelo za poznejšo popolno odpoved sredinega dogajanja. Na igrišče bi morala od Slovenk stopiti Kaja Juvan proti Italijanki Giorgii Pedone, ob tem pa so bili na sporedu še trije posamični dvoboji. Vse predvidene obračune v konkurenci dvojic so odpovedali že okoli poldneva.

V drugi krog domačega turnirja je med posameznicami napredovala tudi Dalila Jakupović. V kolikor bo zdržalo vreme, bosta obe Slovenki nastopili v četrtek. V konkurenci dvojic so v igri še trije slovenski pari. Tudi za naslednje dni vremenska napoved ni najboljša, saj bi se lahko rahle padavine pojavljale tako v četrtek kot v soboto in nedeljo.