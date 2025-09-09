Zidanšek fizično ni zdržala, poslovila se je tudi Radišić

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izpadla v prvem krogu turnirja WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani. Premagala jo je Ukrajinka Oleksandra Olijnikova s 6:3, 6:1. Poslovila se je tudi druga od Slovenk, ki nastopajo drugi dan tekmovanja v Tivoliju, Nika Radišić, trenutno pa je na igrišču še tretja Dalila Jakupović.

Tretja nosilka Zidanšek (150. na lestvici WTA) je osvojila le štiri igre proti igralki, ki je na lestvici uvrščena nekaj mest za njo na 175. mestu. Čeprav ni igrala slabo, kot je sama dejala za zbrane medije v Tivoliju, pa fizično ni zdržala do konca, potem ko je po OP ZDA zbolela za covidom.

"Očitno je, da fizično nisem zdržala dvoboja. Naredila sem vse, kar sem lahko, da sem sploh lahko igrala, saj še v nedeljo nisem bila odločena, ali bom na igrišču. Res sem si želela igrati vsaj eno tekmo pred domačim občinstvom, ko te pridejo gledat gledalci, tudi mali otroci," je sprva dejala 27-letna Konjičanka.

"Težko je igrati z njo, če nisi ustrezno pripravljen"

"Teniško gledano je bilo bolje kot pred štirimi dnevi, ko sem po dolgem času stopila na igrišče. V tem pogledu počasi prihajam nazaj. A moram povedati, da je tudi tekmica igrala dobro prejšnji teden, je v ritmu in igra veliko tekem. Težko je igrati z njo, če nisi ustrezno pripravljen. Igra neobičajen tenis, zadeva in ji gre. Sama nisem odigrala slabo, a na žalost nisem zdržala," je še dodala Zidanšek, ki je bila na igrišču slabih 70 minut.

V prvem krogu turnirja z nagradnim skladom 98.000 evrov je obstala tudi Nika Radišić, ki jo je izločila četrta nosilka Dominika Šalkova. Čehinja je v 48 minutah oddala le dve igri in slavila s 6:2, 6:0.

Dalila Jakupović Foto: Guliverimage

Trenutno je na osrednjem igrišču dejavna Jakupović, ki se meri z Italijanko Auroro Zantedeschi.

V ponedeljek je edina od Slovenk v drugi krog napredovala Kaja Juvan, medtem ko sta izpadli tudi Kristina Novak in Pia Lovrič, v kvalifikacijah pa sta obstali Nala Kovačič in Alja Senica.

V konkurenci dvojic je v ponedeljek izpadla Zidanšek, v sredo pa bodo, v kolikor bo to dovoljevalo vreme, na vrsti še tri slovenske dvojice.