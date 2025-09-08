Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
STA

WTA 125 Zavarovalnica Sava Open Kaja Juvan

Ljubljana, WTA 125 Zavarovalnica Sava Open

Kaja Juvan v Tivoliju brez težav do napredovanja

Kaja Juvan se je brez težav uvrstila v drugi krog domačega turnirja WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani.

Foto: Aleš Fevžer

Kaja Juvan se je brez težav uvrstila v drugi krog domačega turnirja WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog domačega turnirja WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani. V prvem krogu je s 6:1, 6:3 po uri in minuti ugnala Švicarko Valentino Ryser. Popoldne bosta v glavnem delu žreba še nastopa dveh Slovenk, druge bodo na vrsti v torek.

Kaja Juvan je bila prva od Slovenk v glavnem delu žreba, ki je tekmovalno preizkusila igrišča v Tivoliju. Po nekaj dneh prilagajanja na teren je zanesljivo preskočila prvo oviro v podobi 24-letne Švicarke.

V prvem nizu je bila zelo prepričljiva in trikrat vzela servis švicarski vrstnici. Slednja si v prvem nizu ni priigrala niti ene priložnosti za brejk, v drugem pa je malce bolj pretila in po odvzemu servisa Slovenke vzpostavila ravnotežje v sedmi igri. Toda Ljubljančanka je že v naslednji igri znova povedla in nato mirno končala dvoboj.

Juvan, ta čas 154. igralka lestvice WTA, je na domačem turnirju z nagradnim skladom 98.000 evrov peta nosilka, v drugem krogu pa se bo pomerila z boljšo iz obračuna med Čehinjo Barboro Palicovo in Italijanko Giorgio Pedone.

Kaja Juvan | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Danes se bosta od Slovenk v Tivoliju predstavili še Kristina Novak, ki se bo pomerila proti Ukrajinki Anastasiji Soboljevi, in Pia Lovrič, ki jo čaka dvoboj proti Slovakinji Renati Jamrichovi.

V dvojicah bo danes igrala Tamara Zidanšek. Z Nurio Brancaccio se bosta pomerili proti Turkinji Ipek Öz in Nemki Jule Niemeier.

V kvalifikacijah sta danes nastope sklenili Alja Senica in Nala Kovačič. Prva je morala priznati premoč Srbkinji Teodori Kostović, druga pa Öz.

V torek bodo v posamični konkurenci dejavne še preostale tri Slovenke. Zidanšek se bo pomerila z Ukrajinko Oleksandro Olijnikovo, Dalila Jakupović z Italijanko Auroro Zantedeschi, Nika Radišič pa s Čehinjo Dominiko Šalkovo.

V dvojicah bosta Jakupović in Radišič igrali proti britansko-bosanski navezi Freya Christie/Anita Wagner, Juvan in Novak pa se bosta pomerili proti rojakinjama Kovačič in Senica.

