Teniški igralki Arina Sabalenka in Paula Badosa sta tekmici na igrišču, izven njega pa dobri prijateljici. Obe sta večkrat poudarili, da sta sorodni duši, kar je pripeljalo do tega, da so jima nadeli vzdevek "Sabadosa". Tokrat sta se skupaj zabavali v Dubaju in na družbenih omrežjih delili utrinke njunega druženja.

Španska teniška igralka Paula Badosa je letošnjo sezono predčasno končala zaradi kroničnih bolečin v hrbtu, s katerimi se bori že več let. Trenutno je v Dubaju, kjer jo je obiskala prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka.

Teniški igralki sta na družbenih omrežjih delili nekaj utrinkov njunega druženja in razkrili, da sta šli skupaj na "zmenek".

Zaplesali sta v kopalkah in razkazovali svoji izklesani postavi. Medtem ko se je Sabalenka odločila za rumen bikini, je Badosa zasijala v preprostih črnih kopalkah.

Športnici sta si izredno blizu. Sabalenka je na eni od novinarskih konferenc povedala, da sta z Badoso izredno povezani in da je ona njena sorodna duša. "Paulo imam rada, je neverjetna oseba. Pomembno je imeti prijatelje na turnirjih, zato je to, da najdeš svojo sorodno duši, najboljša stvar, ki se ti lahko zgori," je povedala Sabalenka.

Dodala je, da se skupaj zelo zabavata. "Preprosto neverjetno je najti nekoga, ki ti je tako podoben, ki ima enak način razmišljanja, ista mnenja o različnih temah in s katerim se lahko pogovarjaš in zabavaš," je dejala 27-letna Belorusinja.