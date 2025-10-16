"Včasih nisem dober zgled," je priznala Arina Sabalenka, trenutno najboljša teniška igralka sveta, ki se v letošnji sezoni ni prvič znašla na udaru kritik. Kaj je povedala v svoj bran?

Arina Sabalenka, trenutno prva igralka sveta, se je v zadnjih dneh znašla na udaru kritik, potem ko je v besu z loparjem za las zgrešila pobiralca žogic. Prva igralka sveta je namreč na turnirju v Wuhanu povsem izgubila živce, potem ko je v odločilnem nizu vodila že s 5:2, nato pa je njeni nasprotnici Jessici Peguli uspel preobrat, Američanka pa je na koncu tudi zmagala.

belarusian tennis player and world number one aryna sabalenka gets mad and almost hits a ball kid with her racket, absolutely shocking behavior😳 pic.twitter.com/GAwwL0xQK8 — szymon (@iloveanisimova) October 11, 2025

How did Sabalenka not get a warning for throwing her racquet?



She almost hit a ball kid too, could have been a disqualification



Swiatek would have been burnt at the stake for this pic.twitter.com/ovo9ZWey5T — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 12, 2025

"Včasih nisem dober zgled, ampak mogoče sem tudi zgled tega, kaj ne smemo početi." Foto: Guliverimage

Sabalenka je za svoje dejanje prejela samo opozorilo, kar je zmotilo marsikaterega navijača. Tudi navijače Novaka Đokovića, ko je na OP ZDA pred leti po nesreči zadel linijsko in bil zato izključen iz turnirja. Belorusinja je o tem spregovorila na turnirju na AFP dogodku v Hongkongu.

"Zame je tenis postal nekaj veliko večjega, ko sem izgubila očeta. Zdaj želim le še videti, kako daleč lahko pridem v tem športu in s tem navdihnem naslednjo generacijo. Morda želim biti dober zgled. Včasih nisem dober zgled, ampak mogoče sem tudi zgled tega, kaj ne smemo početi. Trudim se biti dober zgled naslednji generaciji in to me navdihuje," je povedala 27-letna teniška igralka, ki je letos osvojila štiri turnirje, med njimi tudi enega za grand slam (OP ZDA).

Težko je prenesla poraz v finalu OP Francije. Foto: Reuters

Nasprotnici ni priznala dobre igre

Na OP Francije ji je malo zmanjkalo do še ene prestižne lovorike, a jo je v finalu premagala Američanka Coco Gauff. Sabalenka se je po dvoboju znašla na udaru kritik, saj ni najbolje prenesla bolečega poraza in ni znala najbolje izbirati besed. "Ni zmagala zato, ker je igrala vrhunsko, ampak zato, ker sem sama naredila ogromno napak."

Pozneje se je opravičila za svoje besede in dejala, da je stopila v stik z mlado Američanko, da sta zgladili nesporazum." To je bilo popolnoma neprofesionalno z moje strani. Dovolila sem, da so me prevzela čustva. Iskreno obžalujem, kar sem takrat rekla. Vsi delamo napake. Tudi jaz sem samo človek in se še vedno učim v življenju. Vsi imamo dneve, ko izgubimo kontrolo nad sabo."

Zaslužen dopust in druženje z Đokovićem

Sabalenka se je po zmagi na OP ZDA za nekaj časa umaknila z igrišč. Zaradi manjše poškodbe je izpustila turnir v Pekingu in se vrnila v Wuhan, kjer je prišlo do nesrečnega slučaja. V vmesnem času je šla na zaslužen dopust v Grčijo, kjer je na družbenih omrežjih delila fotografije. V Grčiji pa se je družila tudi z Novakom Đokovićem, s katerim se zelo dobro razumeta.

Preberite še: