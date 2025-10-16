Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
B. B.

Četrtek,
16. 10. 2025,
13.26

Arina Sabalenka

Napake Arine Sabalenke, prve igralke sveta #video

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka zase pravi, da je tudi ona samo človek. | Foto Guliverimage

Arina Sabalenka zase pravi, da je tudi ona samo človek.

Foto: Guliverimage

"Včasih nisem dober zgled," je priznala Arina Sabalenka, trenutno najboljša teniška igralka sveta, ki se v letošnji sezoni ni prvič znašla na udaru kritik. Kaj je povedala v svoj bran?

Arina Sabalenka, trenutno prva igralka sveta, se je v zadnjih dneh znašla na udaru kritik, potem ko je v besu z loparjem za las zgrešila pobiralca žogic. Prva igralka sveta je namreč na turnirju v Wuhanu povsem izgubila živce, potem ko je v odločilnem nizu vodila že s 5:2, nato pa je njeni nasprotnici Jessici Peguli uspel preobrat, Američanka pa je na koncu tudi zmagala.

"Včasih nisem dober zgled, ampak mogoče sem tudi zgled tega, kaj ne smemo početi." | Foto: Guliverimage "Včasih nisem dober zgled, ampak mogoče sem tudi zgled tega, kaj ne smemo početi." Foto: Guliverimage Kaj je povedala po nepremišljenem dejanju

Sabalenka je za svoje dejanje prejela samo opozorilo, kar je zmotilo marsikaterega navijača. Tudi navijače Novaka Đokovića, ko je na OP ZDA pred leti po nesreči zadel linijsko in bil zato izključen iz turnirja. Belorusinja je o tem spregovorila na turnirju na AFP dogodku v Hongkongu.

"Zame je tenis postal nekaj veliko večjega, ko sem izgubila očeta. Zdaj želim le še videti, kako daleč lahko pridem v tem športu in s tem navdihnem naslednjo generacijo. Morda želim biti dober zgled. Včasih nisem dober zgled, ampak mogoče sem tudi zgled tega, kaj ne smemo početi. Trudim se biti dober zgled naslednji generaciji in to me navdihuje," je povedala 27-letna teniška igralka, ki je letos osvojila štiri turnirje, med njimi tudi enega za grand slam (OP ZDA).

Težko je prenesla poraz v finalu OP Francije. | Foto: Reuters Težko je prenesla poraz v finalu OP Francije. Foto: Reuters

Nasprotnici ni priznala dobre igre

Na OP Francije ji je malo zmanjkalo do še ene prestižne lovorike, a jo je v finalu premagala Američanka Coco Gauff. Sabalenka se je po dvoboju znašla na udaru kritik, saj ni najbolje prenesla bolečega poraza in ni znala najbolje izbirati besed. "Ni zmagala zato, ker je igrala vrhunsko, ampak zato, ker sem sama naredila ogromno napak."

Pozneje se je opravičila za svoje besede in dejala, da je stopila v stik z mlado Američanko, da sta zgladili nesporazum." To je bilo popolnoma neprofesionalno z moje strani. Dovolila sem, da so me prevzela čustva. Iskreno obžalujem, kar sem takrat rekla. Vsi delamo napake. Tudi jaz sem samo človek in se še vedno učim v življenju. Vsi imamo dneve, ko izgubimo kontrolo nad sabo."

Zaslužen dopust in druženje z Đokovićem

Sabalenka se je po zmagi na OP ZDA za nekaj časa umaknila z igrišč. Zaradi manjše poškodbe je izpustila turnir v Pekingu in se vrnila v Wuhan, kjer je prišlo do nesrečnega slučaja. V vmesnem času je šla na zaslužen dopust v Grčijo, kjer je na družbenih omrežjih delila fotografije. V Grčiji pa se je družila tudi z Novakom Đokovićem, s katerim se zelo dobro razumeta.

