WTA lestvica, 13. oktober

Veronika Erjavec in Kaja Juvan tik za prvo stoterico na svetu

Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je na 105. mestu. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec je na 105. mestu.

Foto: Guliverimage

Slovenija na svetovni teniški lestvici WTA nima igralke med prvo stoterico, sta pa blizu tako Veronika Erjavec kot Kaja Juvan. Prva je glede na minuli teden nazadovala za dve mesti in je ta čas 105. na svetovni lestvici, Juvan pa je napredovala za dve mesti in je 106. Vrh se ni spremenil, vodi Belorusinja Arina Sabalenka.

Številka 2 na svetu je ostala Iga Swiatek, tretja pa zmagovalka turnirja v Wuhanu, Američanka Coco Gauff, ki je zmanjšala zaostanek za Poljakinjo.

Finalistka Wuhana, Američanka Jessica Pegula je napredovala s šestega na peto mesto, Rusinja Mira Andrejeva je zdaj šesta. Druga sprememba v "top 10" pa je, da je Rusinja Jekaterina Aleksandrova z desetega mesta izrinila Kitajko Qinwen Zheng.

Od Slovenk je poleg Erjavec in Juvan med stotim in dvestotim mestom le še Tamara Zidanšek, ki je zadržala 155. položaj.

Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz na vrhu, Vacherot po zmagi v Šanghaju napredoval za 164 mest

Lestvica WTA (13. oktober):

  1.   (1.) Arina Sabalenka (Blr)       10.400 točk
  2.   (2.) Iga Swiatek (Pol)             8768
  3.   (3.) Coco Gauff (ZDA)              7873
  4.   (4.) Amanda Anisimova (ZDA)        5924
  5.   (6.) Jessica Pegula (ZDA)          5183
  6.   (5.) Mira Andrejeva (Rus)          4643
  7.   (7.) Madison Keys (ZDA)            4449
  8.   (8.) Jasmine Paolini (Ita)         4331
  9.   (9.) Jelena Ribakina (Kaz)         4113
 10.  (11.) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3168
...
105. (103.) Veronika Erjavec (Slo)         731
106. (108.) Kaja Juvan (Slo)               714
155. (155.) Tamara Zidanšek (Slo)          475
295. (298.) Dalila Jakupović (Slo)         223
...

Jasmine Paolini
Sportal Paolini v četrtfinalu izločila nekdanjo številko 1
