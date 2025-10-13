Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
9.42

Osveženo pred

17 minut

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 9.42

17 minut

ATP lestvica, 13. oktober

Alcaraz na vrhu, Vacherot po zmagi v Šanghaju napredoval za 164 mest

Carlos Alcaraz | Alcaraz ostaja na vrhu posodobljene teniške lestvice ATP. | Foto Guliverimage

Alcaraz ostaja na vrhu posodobljene teniške lestvice ATP.

Foto: Guliverimage

Španec Carlos Alcaraz ostaja na vrhu posodobljene teniške lestvice ATP. Pred Italijanom Jannikom Sinnerjem ima dobrih tisoč točk naskoka. Ogromen skok je uspel Monačanu Valentinu Vacherotu, ki je v nedeljo presenetljivo slavil na mastersu v Šanghaju. Zmaga mu je na lestvici prinesla skok za kar 164 mest in je po novem 40. igralec sveta.

Na vrhu ni sprememb. Za vodilnima krepko zaostaja tretji Nemec Alexander Zverev. Četrti je Američan Taylor Fritz, peti pa Srb Novak Đoković. Do edine spremembe med prvo deseterico je prišlo na osmem mestu, kjer je Italijan Lorenzo Musseti prehitel Britanca Jacka Draperja.

Šestindvajsetletni Vacherot je minuli konec tedna v Šanghaju postal najnižje uvrščeni igralec, ki je kadar koli nastopil v finalu mastersa, v finalu pa je pred tem 204. igralec sveta ugnal še svojega bratranca, Francoza Arthurja Rinderknecha. Vacherot je s slavjem na Kitajskem skočil na 40. mesto, tudi Rinderknech pa je pridobil 26 mest in je po novem 28.

Vodilna Slovenca sta tokrat nekaj mest pridobila. Bor Artnak jih je pridobil 39 in je 465. igralec sveta, Filip Jeff Planinšek pa je s pridobljenimi 36 mesti zdaj 587. Med najboljšo tisočerico se nahaja le še Sebastian Dominko, ki je 967.

Lestvica ATP (13. oktober):

  1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           11.340 točk
  2.   (2.) Jannik Sinner (Ita)            10.000
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           5930
  4.   (4.) Taylor Fritz (ZDA)               4645
  5.   (5.) Novak Đoković (Srb)              4580
  6.   (6.) Ben Shelton (ZDA)                4100
  7.   (7.) Alex De Minaur (Avs)             3935
  8.   (9.) Lorenzo Musetti (Ita)            3645
  9.   (8.) Jack Draper (VBr)                3590
 10.  (10.) Karen Hačanov (Rus)              3190
...
465. (504.) Bor Artnak (Slo)                   92
587. (623.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         62
967. (963.) Sebastian Dominko (Slo)            17
...

Sebastian Dominko Filip Jeff Planinšek Bor Artnak Carlos Alcaraz ATP lestvica
