Jasmine Paolini v četrtfinalu izločila Igo Swiatek

Polfinalistke teniškega turnirja WTA v Wuhanu so prva nosilka Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff in Jasmine Paolini. Slednja, bila je sedmopostavljena, je v četrtfinalu zelo suvereno s 6:1 in 6:2 premagala drugo nosilko nekdanjo prvo igralko sveta Igo Swiatek. V Šanghaju pa se igra četrtfinale moškega mastersa.