Avtorji:
M. P., STA

Petek,
10. 10. 2025,
16.00

Teniški globus, 10. oktober

Jasmine Paolini v četrtfinalu izločila Igo Swiatek

Jasmine Paolini

Paolini v četrtfinalu izločila nekdanjo številko 1

Foto: Reuters

Polfinalistke teniškega turnirja WTA v Wuhanu so prva nosilka Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff in Jasmine Paolini. Slednja, bila je sedmopostavljena, je v četrtfinalu zelo suvereno s 6:1 in 6:2 premagala drugo nosilko nekdanjo prvo igralko sveta Igo Swiatek. V Šanghaju pa se igra četrtfinale moškega mastersa.

Šanghaj, masters 1000 (7,9 milijona evrov):

Četrtfinale:
Danil Medvedjev (Rus/16) - Alex De Minaur (Avs/7) 6:4, 6:4;
Arthur Rinderknech (Fra) - Felix Auger-Aliassime (Kan/12) 6:3, 6:4;

Wuhan, WTA 1000 (3,13 milijona evrov):

Četrtfinale:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Jelena Ribakina (Kaz/8) 6:3, 6:3;
Jessica Pegula (ZDA/6) - Katerina Siniakova (Češ) 2:6, 6:0, 6:3;
Coco Gauff (ZDA/3) - Laura Siegemund (Nem) 6:3, 6:0;
Jasmine Paolini (Ita/7) - Iga Swiatek (Pol/2) 6:1, 6:2;
