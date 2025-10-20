Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je na novi lestvici WTA povzpela med prvih sto igralk na svetu, saj zaseda prav stoto mesto. V primerjavi s prejšnjim tednom je napredovala za pet mest, dve pa je pridobila tudi Kaja Juvan, ki je zdaj 104. Vrh ostaja nespremenjen, vodi Belorusinja Arina Sabalenka.

Za Belorusinjo Arino Sabalenko sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff. Med deseterico sta le dve spremembi, za dve mesti sta napredovali Italijanka Jasmine Paolini na šesto in Kazahstanka Jelena Ribakina na sedmo mesto, nazadovali sta Američanka Madison Keys in Rusinja Mira Andrejeva.

V boju za uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice v sezoni v Rijadu, ki bo prvi teden novembra, je šest mest že oddanih, zasedajo jih Sabalenka, Swiatek, Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula in Keys. V boju za preostali dve pa sta za zdaj v najboljšem položaju Paolini in Ribakina.

Kanadčanka Leylah Fernandez, ki je v nedeljo osvojila turnir v Osaki, je pridobila pet mest in je zdaj 22.

Veronika Erjavec je pridobila pet mest. Foto: Guliverimage

Od Slovenk je poleg Veronike Erjavec in Kaje Juvan med stotim in dvestotim mestom le še Tamara Zidanšek, ki je izgubila dve mesti in je zdaj 157.