Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
10.03

Osveženo pred

1 ura

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 10.03

1 ura

Lestvica ATP (20. oktober)

Auger-Aliassime, Ruud in Medvedjev lovijo masters ATP

Avtor:
STA

Felix Auger-Aliassime | Felix Auger-Aliassime se želi prebiti med najboljših osem na svetu. | Foto Guliverimage

Felix Auger-Aliassime se želi prebiti med najboljših osem na svetu.

Foto: Guliverimage

Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Norvežan Casper Ruud in Rus Danil Medvedjev, ki so v nedeljo zmagali na turnirjih v Bruslju, Stockholmu in Torinu, položajev na današnji lestvici ATP niso bistveno popravili, a si prizadevajo za nastop na zaključnem mastersu v Torinu.

sinner_thumb
Sportal Denar ni težava: ne boste verjeli, kaj je še dobil #video

Vrh svetovne lestvice še vedno drži trojica Španec Carlos Alcaraz (1. na lestvici ATP), Italijan Jannik Sinner (2.) in Nemec Alexander Zverev (3.). Prva dva in Srb Novak Đoković (4.) so se že uvrstili na končni turnir ATP, ki bo od 9. do 16. novembra, Nemec pa še ne.

Z naslovom v Bruslju je Felix Auger-Aliassime nadaljeval uspešen sklepni del sezone in se povzpel na 12. mesto svetovne lestvice. V dirki za Torino in nastop med najboljšo osmerico sezone pa je deveti.

Zmagovalec v Stockholmu Casper Ruud se je prav tako povzpel za eno mesto na lestvici ATP in je zdaj 11. ter tudi 11. v dirki za Torino.

Tudi Danil Medvedjev se poskuša prebiti v Torino. Po nedeljski zmagi v Almatyju ostaja na 14. mestu na svetu, a je v boju za nastop na sklepnem mastersu 13. za Holgerjem Runejem, ki je sezono predčasno končal s poškodbo ahilove tetive.

Holger Rune
Sportal Znani zmagovalci v Stockholmu, Osaki, Ningboju in Almatyju, huda poškodba Runeja

Zverev, Američana Taylor Fritz in Ben Shelton, Avstralec Alex De Minaur in Italijan Lorenzo Musetti, ki trenutno zasedajo zadnjih pet mest za kvalifikacije za sklepni masters ATP, bodo ta teden poskušali zbrati točke v Baslu in na Dunaju.

Najboljša Slovenca na lestvici sta Bor Artnak na 467. mestu ter Filip Jeff Planinšek na 591.

Lestvica ATP (20. oktober):

  1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           11.340 točk
  2.   (2.) Jannik Sinner (Ita)            10.000
  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           5930
  4.   (4.) Taylor Fritz (ZDA)               4645
  5.   (5.) Novak Đoković (Srb)              4580
  6.   (6.) Ben Shelton (ZDA)                4100
  7.   (7.) Alex De Minaur (Avs)             3935
  8.   (8.) Lorenzo Musetti (Ita)            3685
  9.   (9.) Jack Draper (VBr)                3590
 10.  (11.) Holger Rune (Dan)                3180
...
467. (465.) Bor Artnak (Slo)                   92
591. (587.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         62
982. (967.) Sebastian Dominko (Slo)            16
...

