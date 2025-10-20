Auger-Aliassime, Ruud in Medvedjev lovijo masters ATP

Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Norvežan Casper Ruud in Rus Danil Medvedjev, ki so v nedeljo zmagali na turnirjih v Bruslju, Stockholmu in Torinu, položajev na današnji lestvici ATP niso bistveno popravili, a si prizadevajo za nastop na zaključnem mastersu v Torinu.

Vrh svetovne lestvice še vedno drži trojica Španec Carlos Alcaraz (1. na lestvici ATP), Italijan Jannik Sinner (2.) in Nemec Alexander Zverev (3.). Prva dva in Srb Novak Đoković (4.) so se že uvrstili na končni turnir ATP, ki bo od 9. do 16. novembra, Nemec pa še ne.

Z naslovom v Bruslju je Felix Auger-Aliassime nadaljeval uspešen sklepni del sezone in se povzpel na 12. mesto svetovne lestvice. V dirki za Torino in nastop med najboljšo osmerico sezone pa je deveti.

Zmagovalec v Stockholmu Casper Ruud se je prav tako povzpel za eno mesto na lestvici ATP in je zdaj 11. ter tudi 11. v dirki za Torino.

Tudi Danil Medvedjev se poskuša prebiti v Torino. Po nedeljski zmagi v Almatyju ostaja na 14. mestu na svetu, a je v boju za nastop na sklepnem mastersu 13. za Holgerjem Runejem, ki je sezono predčasno končal s poškodbo ahilove tetive.

Zverev, Američana Taylor Fritz in Ben Shelton, Avstralec Alex De Minaur in Italijan Lorenzo Musetti, ki trenutno zasedajo zadnjih pet mest za kvalifikacije za sklepni masters ATP, bodo ta teden poskušali zbrati točke v Baslu in na Dunaju.

Najboljša Slovenca na lestvici sta Bor Artnak na 467. mestu ter Filip Jeff Planinšek na 591.