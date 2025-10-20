Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
B. B.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
9.39

Six Kings Slam Jannik Sinner

Jannik Sinner je še drugič zapored dobil posebno zlato nagrado #video

Jannik Sinner je še drugič zapored dobil zlati lopar. Koliko je vreden?

Foto: Reuters

Jannik Sinner je še drugič zapored dobil zlati lopar. Koliko je vreden?

Foto: Reuters

Ne samo nesramno visoka nagrada, Jannik Sinner je na ekshibicijskem turnirju Six Kings Slam še drugič zapored dobil zlati lopar, ki ima prav tako posebno in visoko vrednost.

Video: Reuters

Teniški ekshibicijski turnir Six Kings Slam v Rijadu vsako leto vzbudi veliko pozornosti. Denarni mogotci iz Savdske Arabije predvsem z izjemno visokimi nagradami privabijo najboljše teniške igralce sveta. Že samo za to, da je prišel na turnir, je vsak igralec dobil milijon dolarjev in pol (1,3 milijona evrov).

Presenečeni nad težo loparja

Zmagovalec, to je že drugi leto zapored postal Jannik Sinner, je domov odnesel ček za 5,3 milijona evrov, kar je več od nagrade na kateremkoli turnirju za grand slam. Poleg tega je Sinner že drugo leto zapored za nagrado dobil zlati lopar iz 24-karatnega zlata, ki ga izdelajo posebej za ta turnir. Po nekaterih podatkih deset ljudi za ročno izdelavo takšnega loparja porabi 164 ur.

Tehta štiri kilograme, kar je kar precej več od navadnega loparja, ki ga uporabljajo teniški igralci. Tisti, ki so ga že prijeli v roke, so bili presenečeni, kako je težek. Uradna vrednost loparja sicer ni znana, gre pa vsekakor za enega najdragocenejših loparjev na svetu. Njegovo vrednost nekateri ocenjujejo na približno 250 tisoč dolarjev (214 tisoč evrov).

Jannik Sinner bo ta teden igral na turnirju na Dunaju. Foto: Reuters

Isti zaslužek za veliko manj igranja

Zanimiva je primerjava, da je Italijan s štirimi zmagami na turnirjih za grand slam po nekaterih izračunih zaslužil približno toliko kot z dvema zmagama na Six Kings Slam. V Rijadu je moral odigrati skupno šest dvobojev, večino od njih v dveh nizih. Za teh nekaj manj kot 12 milijonov pa je na štirih turnirjih za grand slam moral precej garati, saj je moral na vsakem odigrati po sedem tekem, vsak turnir pa traja več kot dva tedna.

Sinner je že na Dunaju, kjer bo igral na turnirju ATP 500.

