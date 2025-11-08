Razigrane Radomlje vzele točko Mariboru, Olimpija si je oddahnila

Ranjena Olimpija je v petek zvečer v 15. krogu prve slovenske nogometne lige pot iz rezultatske krize našla proti Primorju, ki ga je premagala z 2:0. Prerojena Mura je po hat-tricku Hrvata Daria Vizingerja in enajstmetrovki v 93. minuti s 3:2 ugnala Koper. Na prvi sobotni tekmi je Aluminij s 3:1 premagal Domžale, ki ostajajo zadnje. Radomlje so imele vrsto priložnosti proti Mariboru in prišle do točke po zadetku z 11 metrov v 93. minuti (1:1). V nedeljo se bodo evropski junaki Celjani pomerili z Bravom.

Sobota, 8. november:

Maribor prvič izgubil v gosteh proti Radomljanom

Isaac Tshipamba je zadel ob koncu prvega polčasa. Foto: Aleš Fevžer Radomljani in Mariborčani, pri katerih je po odsluženi dopinški kazni debitiral Oscar Zambrano, so prikazali izenačeno tekmo s številnimi priložnostmi. Dolgo je kazalo, da bodo gostje odnesli poln plen, a so Radomljani v izdihljajih prišli do točke z uspešno izvedeno enajstmetrovko. Štajerci so pogrešali kaznovana Pijusa Širvysa in Benjamina Tetteha ter nekaj poškodovanih, vključno z bratoma Janom in Žigo Repasom.

Domači so imeli prvo izjemno priložnost za zadetek v 17. minuti. Enej Klampfer je preigral Ažbeta Juga, ki je šel daleč iz svojih vrat, stekel proti praznemu golu, a ga je ujel Omar Rekik, blokiral njegov strel, nato pa je žogo z golove črte izbil še Nejc Viher. V 33. minuti je osrednji branilec Klampfer zapravil še eno priložnost. Sledila je kazen, v 44. minuti je po podaji Marka Španringa z desne strani je na drugi vratnici z glavo zadel Isaac Tshipamba.

V uvodu drugega polčasa bi lahko še drugi radomeljski osrednji branilec Žan Žaler prišel do zadetka, a je iz neposredne bližine žogo poslal mimo vrat. V dresu Maribor je bil med bolj razigranimi ŠPanring, najlepšo priložnost za povišanje vodstva je imel v 63. minuti. V končnici tekme so sodniki gledali posnetek za potencialno enajstmetrovko Radomelj po Rekikovem odrivanju, na veselje domačih so tudi pokazali na belo piko. Odgovornost za strel je v 92. minuti prevzel Jaša Martinčič in zadel za 1:1. Enajstmetrovko so nato zahtevali tudi Mariborčani po domnevnem igranju z roko Amadeja Mariniča, a se sodniki niso odločili zanjo. To je precej razburilo gostujočega stratega Feđo Dudića, ki je dobil rdeči karton.

Neprepričljiva Olimpija le prišla do treh točk

Olimpija je proti Primorju prišla do novih treh točk. Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši Olimpije so po štirih tekmah brez zmage vendarle vknjižili nove tri točke. A tudi tokrat so bili daleč od tega, da bi bili prepričljivi, so pa bili v številu doseženih zadetkov na koncu boljši od Primorja. To si je skozi tekmo pripravilo več priložnosti, Matevž Dajčar je nekajkrat rešil Ljubljančane, ki so imeli tudi nekaj sreče, saj so gosti zadeli tudi okvir vrat.

Olimpija je na koncu slavila z 2:0. Foto: Aleš Fevžer Ajdovci so že na začetku pokazali, da so v Ljubljano prišli izkoristit krizo domačega moštva. Že v prvih 20 minutah so imeli nekaj priložnosti, da bi prišli v vodstvo, za neučinkovitost pa so bili kaznovani v 26. minuti, ko je po kotu z glavo mrežo zatresel Ivan Durdov. Durdov je imel v 53. minuti lepo priložnost, da bi vodstvo Ljubljančanov povišal, a je streljal mimo gola, po tem pa je bilo dolgo časa vse, kar se je dogajalo, le pred vrati Dajčarja. Ta se je nekajkrat izkazal, najbolj po strelu z glavo Rogerja Murilla, Žan Bešir pa je v 84. minuti z glavo zadel še prečko.

Za neučinkovitost so bili gosti kaznovani v drugi minuti sodnikovega dodatka, ko se je po predložku z leve strani pred vrati odlično znašel Aleks Tamm in postavil končni izid.

Slavic po Rieri usoden še za Zeljkovića

Dario Vizinger je dosegel hat-trick. Foto: Jure Banfi Mura je s hat-trickom Daria Vizingerja prišla do tretje zmage v sezoni, neporažena pa je vse od 28. septembra. Varovanci Darjana Slavica so ostali na osmem mestu, a se približali tekmecem pred njimi. Koper je končal niz štirih zaporednih zmag proti Muri na prvenstvu, Zoran Zeljković pa je na klopi Kopra, odkar je pred mesecem dni prevzel kanarčke, doživel prvi poraz.

Mura je povedla že v šesti minuti, ko je po sijajni podaji z desne Faada Sane z glavo zadel Vizinger in Metoda Jurharja premagal s strelom med nogama. Glavni sodnik Slavko Vinčić je v 12. minuti pokazal na belo piko, potem ko je nespretno v obrambi posredoval Luka Bobičanec in pohodil Frana Tomeka, Josip Iličić pa je nato za prvi zadetek na prvenstvu uspešno izvedel najstrožjo kazen.

Domači so znova povedli v 33. minuti, ko je preusmerjen predložek kapetana Nina Koutra nekako padel v osrčje vratarjevega prostora, z desnico pa je žogo za Jurharjev hrbet znova poslal Vizinger. Čeprav so imeli gosti v nadaljevanju terensko premoč, si resnih priložnosti do 76. minute niso priigrali. Nato pa je po podobni akciji kot za zadetek Vizingerja v peti minuti Rimac po odličnem predložku Manserija izenačil z glavo. Ko se je že zdelo, da se bo dvoboj končal brez zmagovalca, je po nespretnem posredovanju rezervista Bricea Negouaija v kazenskem prostoru padel Kouter. Vinčić je pokazal na belo piko. Zanesljiv izvajalec pa je bil Vizinger za svoj osmi gol na prvenstvu.

Domžale ostajajo na zadnjem mestu

Emir Saitoski je z bele točke zadel za vodstvo Aluminija. Foto: Jure Banfi

Sobotno dogajanje se je začelo v Kidričevem. Aluminij je gostil Domžale. Šumari so bili eno lepših presenečenj uvoda v sezono, a na prejšnjih štirih tekmah niso zmagali. Na drugi strani so se Domžale začele pobirati, saj so na prejšnjih treh tekmah zbrale pet točk. Rumeni so imeli tako priložnost, da se odlepijo z zadnjega mesta. Če bi zmagali, bi prehiteli Primorje, ki je v nizu štirih porazov. A jim ni uspelo. Rdeči so tekmo dobili s 3:1. Za domače so zadeli Emir Saitoski (z enajstih metrov), ki je že pri osmih golih, pa Wisdom Sule in Behar Feta (11-metrovka). V sodnikovem dodatku je Rene Rantuša Lampreht zapravil 11-metrovko, a nato odbitek vendarle potisnil v Aluminijevo mrežo.

Vrhunec kroga se obeta v Celju

Celjani so še enkrat več navdušili v Evropi. V četrtek so obrnili rezultat proti varšavski Legii (od 0:1 do 2:1) in dokazali, da zmorejo zmagovati tudi na tekmah, ko se Franko Kovačević ne vpiše med strelce. Rierova četa želi iti na novembrski počitek dobre volje in v nedeljo – z zadnjim dejanjem 1. SNL pred reprezentančnim premorom – premagati še Bravo. V tej sezoni mu je že podala učno uro sredi Ljubljane, bilo je kar 5:0.

Ko je Bravo na zadnjem gostovanju v Celju zmagal s 3:2, je bil Matej Poplatnik še napadalec ljubljanskega kluba. Foto: Jure Banfi

V veliko opozorilo pa je zadnje gostovanje mladega ljubljanskega kluba v knežjem mestu, ki je v začetku februarja zmagal s 3:2. Zanimivo je, da je takrat zmagoviti gol za Bravo v 76. minuti dosegel Matej Poplatnik, ki zdaj brani barve Celja.

1. SNL, 15. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: