Dober okus se začne pri izvoru

Ko izberemo izdelke Perutnina Ptuj Natur Premium , izberemo več kot samo meso. Izberemo spoštovanje do živali, odgovoren odnos do narave in izvrsten, poln okus. Izberemo način življenja, v katerem kakovost ni naključje, ampak rezultat skrbi, potrpežljivosti in pristnega razumevanja, da se dobro vedno začne pri izvoru.

Iz narave na krožnik – linija Natur Premium

Linija Natur Premium združuje vse, kar pomeni pošten odnos do hrane. Meso je pridelano z mislijo na dobrobit živali, sledljivo od farme do vilic. To lahko preverite tudi sami – z aplikacijo Kurji čvek, ki vam na preprost način pokaže, od kod prihaja vaš piščanec in kako je bil vzrejen. Transparentnost, ki v času hitrih rešitev prinaša tisto, kar najbolj šteje – zaupanje.

Predlagamo vam štiri recepte, ki vam jih priporoča Perutnina Ptuj in jih najdete tudi na njihovi spletni strani.

Foto: Perutnina Ptuj

Klasična jed po receptu Ane Žontar, ki ogreje dušo. Mehko piščančje meso Natur Premium se v bogati omaki s papriko in čebulo razpusti v popolno harmonijo okusov. Ko dodate kremast pire, dobite obrok, ki spomni na domačnost in toplino. Recept najdete TU.

Foto: Perutnina Ptuj

Kombinacija nežnega piščanca in bogate smetanove omake s sušenimi paradižniki je dokaz, da kakovostno meso ne potrebuje zapletenih dodatkov. Le pravi izvor in nekaj pozornosti pri pripravi – rezultat je razkošen okus. TU pa je recept.

Foto: Perutnina Ptuj

Sveže, zabavno in hitro. Sočno natrgano meso piščanca iz prijazne reje, avokado in feta sir ustvarijo popolno mehiško doživetje s slovenskimi koreninami. Idealno za druženja ob dobri hrani in smehu. Recept najdete TU.

Foto: Perutnina Ptuj

Jesenska klasika v sodobni preobleki. Sladkoba buče in nežno meso piščanca Natur Premium se povežeta v kremasto rižoto, ki pokaže, kako daleč seže okus. Recept pa najdete TU.

Foto: Perutnina Ptuj

Več prostora, več gibanja, več življenja

Prosta reja ni le tehnična izboljšava, ampak sprememba v načinu razmišljanja. Piščanci, ki živijo po standardu PPR, imajo bolj kakovostno življenje – hlevi so odprti proti svetlobi, svežemu zraku in travnatim terasam. Lahko razširijo krila, brskajo po tleh, se igrajo na posebej za njih pripravljenih igralih in počivajo v varnem zavetju. Zaščiteni so pred vremenskimi nevšečnostmi, prav tako pa pred nevarnostjo divjih ptic in glodavcev, s čimer se zmanjšuje tveganje za prenos bolezni.

Ta svoboda se pozna. Živali so mirnejše, močnejše in zdrave. Njihovo življenje ni potisnjeno v okvir industrijske hitrosti, temveč teče v ritmu narave. Prav to pa se odrazi v mesu, ki je čvrsto, sočno in harmoničnega okusa – okus, ki ga ni mogoče posnemati, ker izvira iz dobrega počutja in ravnovesja.

Piščanec iz prijazne reje je dokaz, da lahko kakovost in skrb hodita z roko v roki. Da ni treba izbirati med okusom in odgovornostjo – ko izberemo prav, dobimo oboje.

Foto: Perutnina Ptuj

V času, ko vse prevečkrat hitimo, se pri Perutnini Ptuj ustavijo in prisluhnejo. Ne le potrošnikom, temveč tudi živalim. Njihov odgovor je piščancem prijazna reja (PPR) – edinstven standard v Sloveniji, ki piščancem omogoča življenje bližje naravi.