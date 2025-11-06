Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
6. 11. 2025,
6.46

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Vsebino omogoča PERUTNINA PTUJ D.O.O.

Natisni članek

Natisni članek
odgovornost recepti piščancem prijazna reja Perutnina Ptuj advertorial noad

Četrtek, 6. 11. 2025, 6.46

1 ura, 17 minut

Dober okus se začne pri izvoru

Vsebino omogoča PERUTNINA PTUJ D.O.O.
Perutnina Ptuj, piščancem prijazna reja | Foto Perutnina Ptuj

Foto: Perutnina Ptuj

Ko izberemo izdelke Perutnina Ptuj Natur Premium, izberemo več kot samo meso. Izberemo spoštovanje do živali, odgovoren odnos do narave in izvrsten, poln okus. Izberemo način življenja, v katerem kakovost ni naključje, ampak rezultat skrbi, potrpežljivosti in pristnega razumevanja, da se dobro vedno začne pri izvoru.

Iz narave na krožnik – linija Natur Premium

Linija Natur Premium združuje vse, kar pomeni pošten odnos do hrane. Meso je pridelano z mislijo na dobrobit živali, sledljivo od farme do vilic. To lahko preverite tudi sami – z aplikacijo Kurji čvek, ki vam na preprost način pokaže, od kod prihaja vaš piščanec in kako je bil vzrejen. Transparentnost, ki v času hitrih rešitev prinaša tisto, kar najbolj šteje – zaupanje.

Predlagamo vam štiri recepte, ki vam jih priporoča Perutnina Ptuj in jih najdete tudi na njihovi spletni strani.

1. Piščančji paprikaš s pire krompirjem

Perutnina Ptuj, piščančji paprikaš | Foto: Perutnina Ptuj Foto: Perutnina Ptuj

Klasična jed po receptu Ane Žontar, ki ogreje dušo. Mehko piščančje meso Natur Premium se v bogati omaki s papriko in čebulo razpusti v popolno harmonijo okusov. Ko dodate kremast pire, dobite obrok, ki spomni na domačnost in toplino. Recept najdete TU.

2. Piščanec v smetanovi omaki s sušenimi paradižniki

Perutnina Ptuj, piščanec v smetanovi omaki | Foto: Perutnina Ptuj Foto: Perutnina Ptuj

Kombinacija nežnega piščanca in bogate smetanove omake s sušenimi paradižniki je dokaz, da kakovostno meso ne potrebuje zapletenih dodatkov. Le pravi izvor in nekaj pozornosti pri pripravi – rezultat je razkošen okus. TU pa je recept.

3. Takosi z natrganim piščancem, avokadom in feto

Perutnina Ptuj, takosi z natrganim piščancem | Foto: Perutnina Ptuj Foto: Perutnina Ptuj

Sveže, zabavno in hitro. Sočno natrgano meso piščanca iz prijazne reje, avokado in feta sir ustvarijo popolno mehiško doživetje s slovenskimi koreninami. Idealno za druženja ob dobri hrani in smehu. Recept najdete TU.

4. Rižota s piščancem in bučo

Perutnina Ptuj, rižota s piščancem in bučo | Foto: Perutnina Ptuj Foto: Perutnina Ptuj

Jesenska klasika v sodobni preobleki. Sladkoba buče in nežno meso piščanca Natur Premium se povežeta v kremasto rižoto, ki pokaže, kako daleč seže okus. Recept pa najdete TU.

Perutnina Ptuj, piščancem prijazna reja | Foto: Perutnina Ptuj Foto: Perutnina Ptuj

Več prostora, več gibanja, več življenja

Prosta reja ni le tehnična izboljšava, ampak sprememba v načinu razmišljanja. Piščanci, ki živijo po standardu PPR, imajo bolj kakovostno življenje – hlevi so odprti proti svetlobi, svežemu zraku in travnatim terasam. Lahko razširijo krila, brskajo po tleh, se igrajo na posebej za njih pripravljenih igralih in počivajo v varnem zavetju. Zaščiteni so pred vremenskimi nevšečnostmi, prav tako pa pred nevarnostjo divjih ptic in glodavcev, s čimer se zmanjšuje tveganje za prenos bolezni.

Ta svoboda se pozna. Živali so mirnejše, močnejše in zdrave. Njihovo življenje ni potisnjeno v okvir industrijske hitrosti, temveč teče v ritmu narave. Prav to pa se odrazi v mesu, ki je čvrsto, sočno in harmoničnega okusa – okus, ki ga ni mogoče posnemati, ker izvira iz dobrega počutja in ravnovesja.

Piščanec iz prijazne reje je dokaz, da lahko kakovost in skrb hodita z roko v roki. Da ni treba izbirati med okusom in odgovornostjo – ko izberemo prav, dobimo oboje.

Perutnina Ptuj, piščancem prijazna reja | Foto: Perutnina Ptuj Foto: Perutnina Ptuj

V času, ko vse prevečkrat hitimo, se pri Perutnini Ptuj ustavijo in prisluhnejo. Ne le potrošnikom, temveč tudi živalim. Njihov odgovor je piščancem prijazna reja (PPR) – edinstven standard v Sloveniji, ki piščancem omogoča življenje bližje naravi.

odgovornost recepti piščancem prijazna reja Perutnina Ptuj advertorial noad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.