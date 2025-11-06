Četrtek, 6. 11. 2025, 6.46
Dober okus se začne pri izvoru
Ko izberemo izdelke Perutnina Ptuj Natur Premium, izberemo več kot samo meso. Izberemo spoštovanje do živali, odgovoren odnos do narave in izvrsten, poln okus. Izberemo način življenja, v katerem kakovost ni naključje, ampak rezultat skrbi, potrpežljivosti in pristnega razumevanja, da se dobro vedno začne pri izvoru.
Iz narave na krožnik – linija Natur Premium
Linija Natur Premium združuje vse, kar pomeni pošten odnos do hrane. Meso je pridelano z mislijo na dobrobit živali, sledljivo od farme do vilic. To lahko preverite tudi sami – z aplikacijo Kurji čvek, ki vam na preprost način pokaže, od kod prihaja vaš piščanec in kako je bil vzrejen. Transparentnost, ki v času hitrih rešitev prinaša tisto, kar najbolj šteje – zaupanje.
Predlagamo vam štiri recepte, ki vam jih priporoča Perutnina Ptuj in jih najdete tudi na njihovi spletni strani.
1. Piščančji paprikaš s pire krompirjem
Klasična jed po receptu Ane Žontar, ki ogreje dušo. Mehko piščančje meso Natur Premium se v bogati omaki s papriko in čebulo razpusti v popolno harmonijo okusov. Ko dodate kremast pire, dobite obrok, ki spomni na domačnost in toplino. Recept najdete TU.
2. Piščanec v smetanovi omaki s sušenimi paradižniki
Kombinacija nežnega piščanca in bogate smetanove omake s sušenimi paradižniki je dokaz, da kakovostno meso ne potrebuje zapletenih dodatkov. Le pravi izvor in nekaj pozornosti pri pripravi – rezultat je razkošen okus. TU pa je recept.
3. Takosi z natrganim piščancem, avokadom in feto
Sveže, zabavno in hitro. Sočno natrgano meso piščanca iz prijazne reje, avokado in feta sir ustvarijo popolno mehiško doživetje s slovenskimi koreninami. Idealno za druženja ob dobri hrani in smehu. Recept najdete TU.
4. Rižota s piščancem in bučo
Jesenska klasika v sodobni preobleki. Sladkoba buče in nežno meso piščanca Natur Premium se povežeta v kremasto rižoto, ki pokaže, kako daleč seže okus. Recept pa najdete TU.
Več prostora, več gibanja, več življenja
Prosta reja ni le tehnična izboljšava, ampak sprememba v načinu razmišljanja. Piščanci, ki živijo po standardu PPR, imajo bolj kakovostno življenje – hlevi so odprti proti svetlobi, svežemu zraku in travnatim terasam. Lahko razširijo krila, brskajo po tleh, se igrajo na posebej za njih pripravljenih igralih in počivajo v varnem zavetju. Zaščiteni so pred vremenskimi nevšečnostmi, prav tako pa pred nevarnostjo divjih ptic in glodavcev, s čimer se zmanjšuje tveganje za prenos bolezni.
Ta svoboda se pozna. Živali so mirnejše, močnejše in zdrave. Njihovo življenje ni potisnjeno v okvir industrijske hitrosti, temveč teče v ritmu narave. Prav to pa se odrazi v mesu, ki je čvrsto, sočno in harmoničnega okusa – okus, ki ga ni mogoče posnemati, ker izvira iz dobrega počutja in ravnovesja.
Piščanec iz prijazne reje je dokaz, da lahko kakovost in skrb hodita z roko v roki. Da ni treba izbirati med okusom in odgovornostjo – ko izberemo prav, dobimo oboje.
V času, ko vse prevečkrat hitimo, se pri Perutnini Ptuj ustavijo in prisluhnejo. Ne le potrošnikom, temveč tudi živalim. Njihov odgovor je piščancem prijazna reja (PPR) – edinstven standard v Sloveniji, ki piščancem omogoča življenje bližje naravi.