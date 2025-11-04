Zadnje leto suspendirani Oscar Zambrano se je dva meseca po podpisu pogodbe pridružil NK Maribor in mu bo lahko pomagal že na zadnjih tekmah jesenskega dela prve lige. Postal je prvi Ekvadorec v vrstah štajerskega kluba.

Maribor je po 14 odigranih tekmah na drugem mestu prve lige, devet točk za vodilnim Celjem. Foto: Aleš Fevžer NK Maribor je na začetku septembra v svoje vrste pripeljal ekvadorskega obrambno naravnanega vezista Oscarja Zambrana, ki pa zaradi enoletnega suspenza (jemanje nedovoljenih poživil) takrat še ni smel igrati. Ta ponedeljek se je suspenz 21-letniku iztekel in iz kluba so sporočili, da se jim je obetavni nogometaš, ki je pred tem igral za angleški Hull, pridružil na treningih. "Pri 21 letih igralec z izjemnim potencialom, a že s precejšnjim ugledom v nogometnih krogih. Dovolj pove podatek, da je ob prihodu postal igralec z najvišjo tržno vrednostjo v slovenski ligi," so zapisali na spletni strani štajerskega kluba. Zaradi uporabe zdravila, ki je vsebovalo nedovoljeno substanco, se je znašel na seznamu dopinške prepovedi, dodaja v NK Maribor. Nanj računajo že v zaključku jesenskega dela prve lige, še bolj resno pa v spomladanskem, ko bo z ekipo oddelal zimske priprave.

"Maribor me je zelo lepo sprejel. Mesto je lepo, soigralci, vsi v klubu so mi od prvega trenutka namenili prijetno dobrodošlico in poskrbeli za vse, kar sem potreboval," je poudaril prvi Ekvadorec, ki bo oblekel dres NK Maribor. Zadnje leto zanj ni bilo lahko, pravi. "Na začetku je bilo zelo težko zame, za mojo družino in ljudi okrog mene. Predvsem s tem, kako se sprijazniti z odsotnostjo od nogometa. Vse skupaj me je zelo prizadelo, ampak na koncu sem moral sprejeti, da ne morem storiti ničesar več in se moram soočiti z vsem, kar me čaka. Moral sem biti močan, da se soočim z izzivom. To obdobje je bilo zapleteno, neprijetno, toda zdaj, ko sem to prebrodil, se počutim zelo dobro. Veliko sem treniral, moj cilj je bil, da se vrnem na igrišče v najboljšem mogočem stanju. Še boljši kot prej. Počutim se zelo dobro, fizično in psihično. Resnično se veselim, da bom začel novo poglavje s tem čudovitim klubom, prinesel veselje svoji družini in navijačem, pomagal soigralcem in pokazal, da sem tukaj z namenom, da prispevam svoj delež za klub."

"Maribor je zavezan k temu, da se vsako leto bori za lovorike. Cilji kluba so znani in v teh nekaj dneh, odkar sem tukaj, sem spoznal, da je ekipa zelo tekmovalna, s popolno osredotočenostjo na delo, z željo po zmagi na vsaki tekmi. To me zelo motivira, prišel sem, da pomagam ekipi, da zmagujemo," je še povedal Zambrano, ki bi se z rednim igranjem za Maribor rad vrnil tudi v ekvadorsko reprezentanco. "Vedno sem se boril, da bi prišel med izbrance, vmes sem že bil na seznamu izbrane vrste in blizu tega, da bi dočakal prvi članski nastop za Ekvador, kar je moj naslednji cilj. Moram se potruditi, trdo delati. Konkurenca je velika, imamo številne dobre igralce, toda zaupam vase in verjamem, da mi bo igranje v Mariboru pomagalo tudi pri tem."