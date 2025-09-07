Nogometni klub Maribor si je pred iztekom poletnega prestopnega roka v Sloveniji zagotovil še dva nogometaša. To sta postala slovenski reprezentant v mlajših kategorijah David Pejičić in reprezentant Slonokoščene obale Jean Michael Seri. Prvi bo kot posojen nogometaš Udineseja v Ljudskem vrtu do konca sezone, Seri pa je podpisal dveletno pogodbo.

Osemnajstletni vezist Pejičić je vrste vijoličastih okrepil kot posojeni nogometaš Udineseja, za katerega je v članski konkurenci zbral en nastop, za mladinsko ekipo pa 77. Posoja se bo iztekla po koncu sezone 2025/26.

Prve korake je Pejičić storil v Biljah ter nadaljeval pri Gorici, preden se je k Udineseju preselil v začetku leta 2021. Za slovenske mlajše kategorije je doslej odigral 38 tekem, največ v reprezentanci do 17 let.

"To je velika priložnost v moji karieri, ki jo želim maksimalno izkoristiti. Veselim se, da bom del ekipe z bogato tradicijo in izjemnimi navijači. Storil bom vse, da bi prispeval svoj delež k novim uspehom. Na vsakem treningu in vsaki tekmi se bom trudil po najboljših močeh ter se s trdim delom boril za klub in naše navijače," je ob podpisu pogodbe z Mariborom za klub dejal mladi slovenski nogometaš.

Foto: Guliverimage

Jean Michael Seri še poškodovan ...

Precej daljši življenjepis pa ima trenutno še poškodovani Seri. Štiriintridesetletni branilec je v karieri zastopal številne ugledne klube. Njegov prestop iz Nice k Fulhamu je bil leta 2018 vreden 30 milijonov evrov. Nato je kot posojen nogometaš igral še v barvah Galatasaraya in Bordeauxa.

Pred začetkom sezone 2022/23 se je nato preselil k Hull Cityju, ki je v lasti sedanjega prvega moža Maribora Acuna Ilicalija, kar je tudi pripomoglo k njegovi selitvi v Ljudski vrt.

Nazadnje je Seri sicer igral za savdski Al Orobah, od januarja letos pa je brez kluba in še okreva po poškodbi, zato bo trajalo nekaj časa, preden se bo vrnil na igrišča.

"Trenutno ne morem reči, kdaj bom znova pripravljen za igro, toda s fizioterapevti, kondicijskimi trenerji in strokovnim štabom bomo storili vse, da poskrbimo, da bom stoodstotno pripravljen pri namenu, da bi lahko pomagal ekipi," je v izjavi za klub dejal Seri.

V poklicni karieri je zbral 417 nastopov in se med strelce vpisal 25-krat. Največ nastopov ima v francoskem prvenstvu (115) in v angleški drugi ligi (109). V premier ligi je nastopil 32-krat.

Za reprezentanco Slonokoščene obale je izkušeni branilec odigral 58 tekem, zadnjo lani v kvalifikacijah za afriški pokal proti Sierra Leoneju.

"Ne razmišljam o tem, kaj vse sem storil v preteklosti. Raje rečem, da zdaj začenjam kariero. Še vedno sem mlad, po načinu življenja, a tudi pogledu na nogomet je prisotna velika mera strasti. Pri tem pa ni pomembno, kje sem v določenem trenutku kariere. Zdaj sem v Mariboru in tukaj začenjam novo pot, z velikimi ambicijami. Želim pomagati klubu, da pride tja, kamor si zasluži," je ob podpisu dvoletne pogodbe dejal Seri.

... Oscar Zambrano pa kaznovan

Mariborčani so pred nekaj minutami predstavili še enega novega nogometaša. To je postal Ekvadorec Oscar Zambrano. Gre za 21-letnega obrambno naravnanega vezista, ki pa ima enoletno prepoved igranja zaradi jemanja nedovoljenih poživil, ki jo je prejel novembra lani.

Vijoličasti so z zdaj že nekdanjim članom LDU Quita podpisali pogodbo do konca sezone 2028/29, pravico nastopa pa bo 21-letnik imel od 3. novembra letos.

Tudi Zambrano ima vezi s prvim možem Maribora Ilicalijem, za Hull je namreč kot posojeni nogometaš Quita igral v prejšnji sezoni. V drugem rangu angleškega nogometa je zbral osem nastopov.

