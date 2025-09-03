Ilkay Gündogan h Galatasarayju

Nemški nogometni reprezentant Ilkay Gündogan se iz Manchester Cityja seli h turškemu Galatasarayju, sta v torek zvečer potrdila kluba. Skupaj je 34-letni Nemec dres Manchestra nosil kar osem let, Turkom pa je potem, ko mu je na Otoku potekla pogodba, obljubil dveletno zvestobo.

Reprezentančni vezni nogometaš je za Manchester igral med leti 2016 in 2023, nato pa po letu dni v Barceloni spet v lanski sezoni. Na 358 tekmah je dosegel 65 golov. V nemški prvi ligi je igral za Borussio Dortmund, s katero je bil leta 2012 prvak, Nürnberg in Bochum.

Za reprezentanco Nemčije je Gündogan odigral 82 tekem in dosegel 12 golov, lani pa napovedal reprezentančno slovo.

"To je usoda. Zelo sem vznemirjen. Sam sem velik navijač Galatasarayja, to je cela družina. Vedno smo jih spremljali. Podpora navijačev nas bo motivirala tudi letos," je ob prestopu med drugim povedal nogometaš, ki se je v Nemčiji rodil turškim staršem.

Posebno mesto bo v srcu vedno imel tudi Manchester City s katerim se je veselil petih naslovov v Angliji, v sezoni 2023/23 pa tudi v ligi prvakov. Letos bo ligo prvakov napadal z Galatasarayjem.

