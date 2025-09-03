Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
3. 9. 2025,
10.37

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nogometna tržnica

Sreda, 3. 9. 2025, 10.37

1 ura, 36 minut

Nogometna tržnica. 3. september

Ilkay Gündogan h Galatasarayju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ilkay Gündogan | Ilkay Gündogan | Foto Guliverimage

Ilkay Gündogan

Foto: Guliverimage

Nemški nogometni reprezentant Ilkay Gündogan se iz Manchester Cityja seli h turškemu Galatasarayju, sta v torek zvečer potrdila kluba. Skupaj je 34-letni Nemec dres Manchestra nosil kar osem let, Turkom pa je potem, ko mu je na Otoku potekla pogodba, obljubil dveletno zvestobo.

Reprezentančni vezni nogometaš je za Manchester igral med leti 2016 in 2023, nato pa po letu dni v Barceloni spet v lanski sezoni. Na 358 tekmah je dosegel 65 golov. V nemški prvi ligi je igral za Borussio Dortmund, s katero je bil leta 2012 prvak, Nürnberg in Bochum.

Za reprezentanco Nemčije je Gündogan odigral 82 tekem in dosegel 12 golov, lani pa napovedal reprezentančno slovo.

"To je usoda. Zelo sem vznemirjen. Sam sem velik navijač Galatasarayja, to je cela družina. Vedno smo jih spremljali. Podpora navijačev nas bo motivirala tudi letos," je ob prestopu med drugim povedal nogometaš, ki se je v Nemčiji rodil turškim staršem.

Posebno mesto bo v srcu vedno imel tudi Manchester City s katerim se je veselil petih naslovov v Angliji, v sezoni 2023/23 pa tudi v ligi prvakov. Letos bo ligo prvakov napadal z Galatasarayjem.

Preberite še:

Rudi Požeg Vancaš
Sportal Nekdanji najboljši igralec 1. SNL pred vrati Celja, Belorus že tam, Maribor išče trenerja
Benjamin Šeško
Sportal Neverjetni zneski, Angleži zapravljali kot še nikoli
Emiliano Martinez
Sportal Največji poraženec norega dneva
nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.