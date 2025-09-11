Christian Eriksen bo kariero nadaljeval v nemški ligi

Christian Eriksen bo kariero nadaljeval v nemški nogometni bundesligi. Danski reprezentant se je pridružil Wolfsburgu kot prost igralec do leta 2027, so potrdili v klubu. Eriksen je leta 2021 doživel srčni zastoj med tekmo na evropskem prvenstvu 2021, pozneje pa zaradi vstavljenega spodbujevalnika ni mogel več igrati za milanski Inter.

Triintridesetletni Christian Eriksen se je Wolfsburgu pridružil kot prost igralec, odkar mu je poleti potekla pogodba z Manchester Unitedom. "Resnično se veselim nove pustolovščine. Prepričan sem, da lahko skupaj v Wolfsburgu nekaj spremenimo," je Eriksen dejal v klubski izjavi.

Wolfsburg je Eriksenov tretji klub, odkar je med tekmo Danske proti Finski na euru 2021 doživel srčni zastoj. Čeprav se je po vstavitvi kardioverter-defibrilatorja (ICD) vrnil v ekipo, je bil prisiljen zapustiti svoj takratni klub Inter Milan, saj italijanski predpisi športnikom prepovedujejo tekmovanje s srčnimi spodbujevalniki.

Po zelo uspešnem šestmesečnem obdobju pri Brentfordu se je Eriksen leta 2022 pridružil Unitedu. Čeprav je bil sprva uspešen, je postopoma izgubil naklonjenost, najprej pod vodstvom Erika ten Haga in nato še bolj pod vodstvom Rubena Amorima, in klub zapustil konec prejšnje sezone.

Eriksen, ki je igral tudi za Tottenham in Ajax, ima 144 nastopov za Dansko, za katero je dosegel 46 golov. Postal je šesti danski član ekipe Wolfsburga. Dansko kolonijo v Wolfsburgu sestavljajo še Joakim Maehle, Jesper Lindström, Andreas Skov Olsen, Jonas Wind in Adam Daghim.