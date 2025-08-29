Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Petek,
29. 8. 2025,
18.00

Osveženo pred

2 uri, 22 minut

Petek, 29. 8. 2025, 18.00

2 uri, 22 minut

Nemško prvenstvo, drugi krog

Bayern München k sosedom po nadaljevanje izvrstnega niza

M. P.

Bayern München je začel sezono z zmago s 6:0. | Foto Reuters

Bayern München je začel sezono z zmago s 6:0.

Foto: Reuters

V prvi nemški bundesligi bodo ta konec tedna potekale tekme drugega kroga. Sezono je najbolje začel Bayern München, ki je v prvem premagal nekdanjo ekipo Benjamina Šeška RB Leipzig, in to s kar 6:0. V soboto zvečer gostuje pri sosedih iz Augsburga, ki imajo prav tako tri točke (s 3:1 so premagali Freiburg).

HSV Borussia M
Augsburg je bundesligo začel z zmago šele tretjič v zadnjih 15 letih. Prejšnjo sezono so končali s štirimi zaporednimi porazi. Zmaga aktualnih prvakov iz Münchna s 6:0 je bila njihova najvišja, odkar jih vodi Vincent Kompany. Na prvem mestu lestvice so tako že dve od tretjega kroga pretekle sezone. Na zadnjih 17 gostovanjih so izgubili samo enkrat! Ni torej dvoma o favoritu.

Nemško prvenstvo, drugi krog:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Kane (Bayern)
2 – Ansah (Union), Bagoya (Eintracht), Olise (Bayern)
Niko Kovač
