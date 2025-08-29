Bayern München k sosedom po nadaljevanje izvrstnega niza

V prvi nemški bundesligi bodo ta konec tedna potekale tekme drugega kroga. Sezono je najbolje začel Bayern München, ki je v prvem premagal nekdanjo ekipo Benjamina Šeška RB Leipzig, in to s kar 6:0. V soboto zvečer gostuje pri sosedih iz Augsburga, ki imajo prav tako tri točke (s 3:1 so premagali Freiburg).

Augsburg je bundesligo začel z zmago šele tretjič v zadnjih 15 letih. Prejšnjo sezono so končali s štirimi zaporednimi porazi. Zmaga aktualnih prvakov iz Münchna s 6:0 je bila njihova najvišja, odkar jih vodi Vincent Kompany. Na prvem mestu lestvice so tako že dve od tretjega kroga pretekle sezone. Na zadnjih 17 gostovanjih so izgubili samo enkrat! Ni torej dvoma o favoritu.

Nemško prvenstvo, drugi krog:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: