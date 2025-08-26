Niko Kovač in Borussia Dortmund podaljšala sodelovanje

Nemški nogometni prvoligaš Borussia Dortmund je podaljšal pogodbo s hrvaškim trenerjem Nikom Kovačem do 30. junija 2027, so danes potrdili v klub. Kovač je v klub prišel februarja in ga z 11. mesta popeljal na četrto v lanski sezoni bundeslige in s tem vnovič v ligo prvakov.

Start v novo sezono ni bil povsem po željah Borussie. V St. Pauliju je padlo šest golov, na vsaki strani po trije.

"Niko se je svoji trenerski nalogi pri nas zapisal z dušo in telesom. Njegovemu discipliniranemu pristopu gre zasluga, da smo se vrnili na pot uspeha. Stabilizirali smo igro v obrambi in postali učinkovitejši v napadu," je razloge za podaljšanje pogodbe opisal športni vodja kluba Lars Ricken.

"V zadnjih šestih mesecih smo skupaj veliko dosegli in spet šli v pravo smer. Cel trenerski štab je čutil, da z vodstvom kluba in navijači stvari lahko postavimo na svoje mesto. S poštenim delom, jasnimi odločitvami in veliko veselja si želimo Borussio spet dvigniti na najmočnejšo raven," pa je podaljšanje pogodbe z besedami pospremil Kovač.