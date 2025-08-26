Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
26. 8. 2025,
11.34

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nogomet Borussia Dortmund Bundesliga Niko Kovač

Torek, 26. 8. 2025, 11.34

23 minut

Do konca junija 2027

Niko Kovač in Borussia Dortmund podaljšala sodelovanje

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Niko Kovač | Niko Kovač in Borussia sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja. | Foto Reuters

Niko Kovač in Borussia sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja.

Foto: Reuters

Nemški nogometni prvoligaš Borussia Dortmund je podaljšal pogodbo s hrvaškim trenerjem Nikom Kovačem do 30. junija 2027, so danes potrdili v klub. Kovač je v klub prišel februarja in ga z 11. mesta popeljal na četrto v lanski sezoni bundeslige in s tem vnovič v ligo prvakov.

Start v novo sezono ni bil povsem po željah Borussie. V St. Pauliju je padlo šest golov, na vsaki strani po trije.

"Niko se je svoji trenerski nalogi pri nas zapisal z dušo in telesom. Njegovemu discipliniranemu pristopu gre zasluga, da smo se vrnili na pot uspeha. Stabilizirali smo igro v obrambi in postali učinkovitejši v napadu," je razloge za podaljšanje pogodbe opisal športni vodja kluba Lars Ricken.

"V zadnjih šestih mesecih smo skupaj veliko dosegli in spet šli v pravo smer. Cel trenerski štab je čutil, da z vodstvom kluba in navijači stvari lahko postavimo na svoje mesto. S poštenim delom, jasnimi odločitvami in veliko veselja si želimo Borussio spet dvigniti na najmočnejšo raven," pa je podaljšanje pogodbe z besedami pospremil Kovač.

Kai Havertz
Sportal Težave za Juliana Nagelsmanna
Lucas Vazquez
Sportal Konec ere pri Realu, seli se v Nemčijo
HSV Borussia M
Sportal HSV po sedmih sušnih letih, Köln do zmage v 90. minuti, Bayern pomendral Leipzig
Matjaž Kek
Sportal Še na Euru 2024 je bil nezamenljiv, zdaj ga ni na Kekovem seznamu
nogomet Borussia Dortmund Bundesliga Niko Kovač
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.