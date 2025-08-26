Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
26. 8. 2025,
10.40

1 ura, 14 minut

Težave za Juliana Nagelsmanna

Kai Havertz bo izpustil kvalifikacije za SP

STA

Kai Havertz | Kai Havertz bo izpustil kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. | Foto Reuters

Kai Havertz bo izpustil kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo.

Foto: Reuters

Nemški nogometni selektor Julian Nagelsmann se bo na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo znova soočal z odmevnimi odsotnostmi. Arsenalov Kai Havertz namreč še ne bo na voljo za uvodne tekme reprezentance proti Slovaški in Severni Irski.

Matjaž Kek
Sportal Še na Euru 2024 je bil nezamenljiv, zdaj ga ni na Kekovem seznamu

Havertz ima poškodbo kolena, ki je zdravniki še niso v celoti diagnosticirali. Dolžina njegove odsotnosti še ni znana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Šestindvajsetletnik je zaradi poškodbe stegna izpustil tri mesece prejšnje sezone in vse štiri tekme lige narodov 2025 doslej.

Poleg Havertza v ekipi elfa manjkajo tudi Jamal Musiala (zlom noge), Marc-Andre ter Stegen (operacija hrbta) in Nico Schlotterbeck (operacija kolena), ki so vsi kandidati za začetno enajsterico na svetovnem prvenstvu.

