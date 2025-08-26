Težave za Juliana Nagelsmanna

Nemški nogometni selektor Julian Nagelsmann se bo na začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo znova soočal z odmevnimi odsotnostmi. Arsenalov Kai Havertz namreč še ne bo na voljo za uvodne tekme reprezentance proti Slovaški in Severni Irski.

Havertz ima poškodbo kolena, ki je zdravniki še niso v celoti diagnosticirali. Dolžina njegove odsotnosti še ni znana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Šestindvajsetletnik je zaradi poškodbe stegna izpustil tri mesece prejšnje sezone in vse štiri tekme lige narodov 2025 doslej.

Poleg Havertza v ekipi elfa manjkajo tudi Jamal Musiala (zlom noge), Marc-Andre ter Stegen (operacija hrbta) in Nico Schlotterbeck (operacija kolena), ki so vsi kandidati za začetno enajsterico na svetovnem prvenstvu.