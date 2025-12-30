Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Peter Pahor

Avtor:
Peter Pahor

Torek,
30. 12. 2025,
13.19

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
napad Vladimir Putin Ukrajina Rusija

Torek, 30. 12. 2025, 13.19

4 minute

Kdo v resnici stoji za domnevnim napadom na Putinovo rezidenco?

Peter Pahor

Avtor:
Peter Pahor

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Putinova rezidenca Novgorod | Okoli kompleksa Valdaj je po uradnih informacijah stalno nameščenih med 7 in 12 sistemov zračne obrambe Pancir-S1, zaradi česar bi bil napad na rezidenco za Ukrajino ogromna potrata vojaških virov z malo ali nič možnostmi za uspeh. | Foto Profimedia

Okoli kompleksa Valdaj je po uradnih informacijah stalno nameščenih med 7 in 12 sistemov zračne obrambe Pancir-S1, zaradi česar bi bil napad na rezidenco za Ukrajino ogromna potrata vojaških virov z malo ali nič možnostmi za uspeh.

Foto: Profimedia

Rusija trdi, da je Ukrajina izvedla obsežen napad z droni na eno od rezidenc ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kijev navedbe odločno zanika, neodvisnih dokazov o napadu pa za zdaj ni. Analitiki opozarjajo, da bi lahko šlo predvsem za informacijsko operacijo Moskve v občutljivem političnem trenutku.

Kaj trdi Moskva?

Ruska tiskovna agencija Tass je v ponedeljek popoldne objavila izjavo ruskega ministra za zunanje zadeve Sergeja Lavrova, da je Ukrajina ponoči izvedla napad z 91 brezpilotnimi letalniki na državno rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina Valdaj v Novgorodski regiji. Drone naj bi ruske obrambne sile prestregle in uničile, pri tem pa naj ne bi bilo smrtnih žrtev ali večje škode. Ruski zunanji minister je navedel, da bo Moskva zdaj ponovno pregledala svoje pogajalsko stališče v prizadevanjih za končanje vojne, in napovedal, da se bodo za napad maščevali.

Strokovnjaki: ruske trditve brez neodvisne potrditve

Večina neodvisnih analitikov, s katerimi je govorila medijska hiša ABC, pravi, da je sicer tehnično mogoče, da bi ukrajinski droni dosegli rezidenco Valdaj. A glede na trenutno stanje opreme, potek vojne in taktične omejitve bi bil tak napad strateško nerazumen za ukrajinske sile. "To bi bilo politično in strateško nesmiselno, ker bi s tem Ukrajina izgubila zaupanje med partnerji in si nakopala dodatne vojaške posledice," je za ABC dejal eden od analitikov.

Ukrajina: gre za propagando

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obtožbe Rusije kmalu po objavi odločno zavrnil kot še enega v "nizu laži ruske federacije”, ki po njegovih besedah služijo rušenju mirovnih prizadevanj in kot izgovor za širitev ruskih napadov na Ukrajino.

Ukrajinske oblasti so opozorile, da Moskva ni predložila nobenih verodostojnih dokazov za svojo trditev, da je Ukrajina v ponedeljek izvedla napad z droni na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina. "Minil je skoraj en dan in Rusija še vedno ni predložila nobenih verodostojnih dokazov za svoje obtožbe o domnevnem ukrajinskem 'napadu na Putinovo rezidenco'. In jih tudi ne bo. Ker jih ni. Takšen napad se ni zgodil," je v objavi na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medtem sporočil, da ne bo predložil dokazov za domnevni ukrajinski napad brezpilotnih letalnikov na eno od domovanj predsednika Putina, saj so bili vsi droni sestreljeni, takšne preiskave pa da so običajno stvar ruske vojske.

Zakaj analitiki dvomijo v zgodbo?

O ukrajinskem napadu na Putinovo rezidenco dvomijo na washingtonskem Inštitutu za vojne študije (ISW), kjer poudarjajo, da se okoliščine tega domnevnega napada ne ujemajo z vzorcem zabeleženih napadov ukrajinskih sil na ruskem ozemlju. "Kremelj morda namerava ta domnevni napad uporabiti za opravičevanje zavrnitve kakršnihkoli mirovnih predlogov, ki izhajajo iz nedavnih dvostranskih in večstranskih pogovorov med ZDA, Ukrajino in Evropo," so ocenili na ISW.

O verodostojnosti informacije o ukrajinskem napadu na Ukrajino so podvomili tudi pri vplivnem profilu OSINTdefender, kjer so opozorili na dejstvo, da je Lavrov govoril o napadu 91 brezpilotnih letalnikov na rezidenco, medtem ko je ruska vojska v dnevnem poročilu o stanju konflika navajala le 18 prestreženih brezpilotnih letalnikov (!) nad celotno Novgorodsko regijo (zmotili so se sicer pri navajanju regije in števila), pri čemer sprva sploh ni omenjala napada na predsedniško rezidenco.  

Več analitikov je opozorilo tudi na številna druga dejstva, ki kažejo na to, da v ozadju domnevnega napada na Putinovo rezidenco prej stoji kremeljski propagandni stroj kot ukrajinska vojska. V oči recimo bodeta recimo dejstvi, da lokalni prebivalci niso poročali o dejavnosti zračne obrambe in da ne ruska vojska ne kdorkoli drug ni objavil fotografij ali videoposnetkov napada.

Poleg tega je širše območje okoli rezidence zaradi motilcev signala mrtva cona za GPS navigacijo, kar predstavlja veliko oviro za brezpilotne letalnike. Okoli kompleksa Valdaj je po uradnih informacijah stalno nameščenih med 7 in 12 sistemov zračne obrambe Pancir-S1, zaradi česar bi bil napad na rezidenco za Ukrajino ogromna potrata vojaških virov z malo ali nič možnostmi za uspeh. Zato ne čudi, da Ukrajina, čeprav ima tehnične zmožnost napasti rezidenco, tega v skoraj štirih letih vojne še nikoli ni storila.

Možni motivi Moskve

A še najpomembneje se zdi, da bi resničen napad na Putinovo rezidenco sabotiral interese Ukrajine, saj bi Rusiji dal izgovor za krepitev zračnih napadov, napade na ukrajinske vladne stavbe in okrepil njena pogajalska izhodišča v mirovnem procesu. Prikazovanje Ukrajine kot države, ki napada predsednikove rezidence, lahko služi mobilizaciji domače javnosti ter utrjevanju narativa o "neposredni grožnji ruskemu ljudstvu".

Zato ne čudi, da so se takoj po informaciji o domnevnem napadu drug za drugim oglasili visoki ruski predstavniki in napovedali, da bo to vplivalo na stališča Moskve o mirovnih pogajanjih. Putinov zaveznik in nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev je šel tako daleč, da je Zelenskemu zagrozil, da se bo moral zaradi napada skriti. "Smrdljivi kijevski pankrt poskuša preprečiti rešitev konflikta. Hoče vojno. No, zdaj se bo moral vsaj skrivati ​​do konca svojega ničvrednega življenja," je zapisal na omrežju X.

Na napad se je ob robu srečanja z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da je zaradi tega jezen. Kot je razbrati iz njegovih besed, naj o napadu ne bi bil uradno obveščen (kar je sicer nenavadno), zanj pa naj bi izvedel od Putina, s katerim je očitno govoril po telefonu. "Veste, kdo mi je povedal za to? Predsednik Putin je zgodaj zjutraj dejal, da je bil napaden. To ni dobro," je Trump dejal novinarjem v svoji rezidenci Mar-a-Lago na Floridi, kjer je sprejel Netanjahuja.

Kaj je zares znano – in kaj ne

Za zdaj je mogoče z gotovostjo trditi le to, da je Rusija javno obtožila Ukrajino poskusa napada. Vse ostalo – obseg domnevnega napada, število dronov in njegova dejanska izvedba – ostaja nepotrjeno.

Dokler ne bodo predstavljeni neodvisni dokazi, ostaja vprašanje, ali je šlo za resničen incident ali predvsem za del informacijske vojne, ki spremlja rusko-ukrajinski konflikt že od njegovega začetka.

ruska ladja
Novice Potopljena ruska ladja prevažala dele reaktorja jedrske podmornice
Ruski vojaki
Novice Slaba novica za ruske vojake
Vladimir Putin, ruski predsednik
Novice Putin sprejel odločitev: Rusija ne bo upoštevala nikogar
Vladimir Putin
Novice Novi dokumenti: Putin že leta 2001 napovedal vojno
Vladimir Putin Donald Trump
Novice Trump po pogovoru s Putinom: Zelo sem jezen #video
napad Vladimir Putin Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.