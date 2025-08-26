Torek, 26. 8. 2025, 9.25
45 minut
Nogometna tržnica, 26. avgust
Dolgoletni član madridskega Reala Lucas Vazquez se seli v Nemčijo
Španski nogometaš Lucas Vazquez, ki je praktično vso kariero preživel pri madridskem Realu, se seli v Nemčijo. Oblekel bo dres Bayerja Leverkusna.
Dobro obveščeni Fabrizio Romano poroča, da se izkušeni španski nogometaš Lucas Vazquez prvič v karieri seli v tujino. Praktično vso športno pot je namreč preživel pri madridskem Realu, zdaj pa se kot prosti igralec seli v Nemčijo.
🚨💣 EXCLUSIVE: Lucas Vázquez to Bayer Leverkusen, here we go! 🔴⚫️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
Deal agreed with former Real Madrid right back who joins Bayer as free agent.
Medical already done secretly and deal to be signed on Tuesday. Exclusive story from late night…
…and deal done. 🔐🇪🇸 #Bayer04 pic.twitter.com/5ZttUif1KA
34-letnik naj bi v tajnosti že opravil zdravniški pregled, Bayer Leverkusen pa naj bi še danes uradno naznanil podpis pogodbe. Po informacijah Romana sta se strani dogovorili za dvoletno sodelovanje.
Nekdanji španski reprezentant je v različnih selekcijah za Real odigral več kot 400 tekem, z belim baletom je petkrat osvojil ligo prvakov in štirikrat špansko prvenstvo.