Avtor:
Pe. M.

Torek,
26. 8. 2025,
9.25

Osveženo pred

45 minut

Nogometna tržnica, 26. avgust

Dolgoletni član madridskega Reala Lucas Vazquez se seli v Nemčijo

Pe. M.

Lucas Vazquez | Lucas Vazquez se seli v Nemčijo. | Foto Guliverimage

Lucas Vazquez se seli v Nemčijo.

Foto: Guliverimage

Španski nogometaš Lucas Vazquez, ki je praktično vso kariero preživel pri madridskem Realu, se seli v Nemčijo. Oblekel bo dres Bayerja Leverkusna.

Dobro obveščeni Fabrizio Romano poroča, da se izkušeni španski nogometaš Lucas Vazquez prvič v karieri seli v tujino. Praktično vso športno pot je namreč preživel pri madridskem Realu, zdaj pa se kot prosti igralec seli v Nemčijo.

34-letnik naj bi v tajnosti že opravil zdravniški pregled, Bayer Leverkusen pa naj bi še danes uradno naznanil podpis pogodbe. Po informacijah Romana sta se strani dogovorili za dvoletno sodelovanje.

Nekdanji španski reprezentant je v različnih selekcijah za Real odigral več kot 400 tekem, z belim baletom je petkrat osvojil ligo prvakov in štirikrat špansko prvenstvo.

Kylian Mbappe
Sportal Real Madrid na krilih Mbappeja premagal Oviedo, petarda Villarreala
Žan Celar
Sportal Občasni reprezentant odhaja na posojo
slovenska ženska nogometna reprezentanca Lara Prašnikar
Sportal Odmeven prestop slovenske reprezentantke
Manuel Pedreno
Sportal Arsenal predstavil novo drago okrepitev, Španec zapustil Olimpijo

