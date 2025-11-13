Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
13. 11. 2025,
17.23

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Partizan nogomet Nenad Stojakovič

Četrtek, 13. 11. 2025, 17.23

35 minut

Lani je deloval v drugi slovenski ligi

Nenad Stojaković je novi trener Partizana

STA

Nenad Stojaković | Nenad Stojaković je novi trener Partizana. | Foto Guliverimage

Nenad Stojaković je novi trener Partizana.

Foto: Guliverimage

Nenad Stojaković je novi trener nogometašev beograjskega Partizana. Petinštiridesetletni, nekdanji igralec tega kluba, letos pa do zdaj trener Teleoptika, je na klopi zamenjal Srđana Blagojevića, ki ga je klub odpustil 3. novembra. Stojaković je lani vodil nogometaše Gorice v drugi slovenski ligi, a ni izpolnil ciljev, poroča Tanjug.

"Na predlog podpredsednika športne politike Predraga Mijatovića smo na današnji seji upravnega odbora za novega trenerja izbrali Nenada Stojakovića, ki je v dosedanji trenerski karieri že sodeloval z večino naših mladih igralcev in z njimi po 13 letih osvojil naslov mladinskih prvakov," so sporočili iz kluba, ki se je po podatkih srbskih medijev zanimal tudi za slovenskega trenerja in nekdanjega igralca tega kluba Darka Milaniča.

Partizan je trenutno na prvem mestu srbske lige, ima točko več od Crvene zvezde, ki pa ima tudi tekmo manj.

