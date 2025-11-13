Nekdanji trener Interja Roberto Mancini, ki je bil v svoji karieri tudi selektor italijanske reprezentance, je postal novi trener katarskega kluba Al Sadd, s katerim je podpisal pogodbo za dve leti in pol, sporočilo kluba povzema francoska tiskovna agencija AFP. Šestdesetletni Italijan se vrača na delo več kot leto dni po tem, ko je zapustil službo v savdski reprezentanci.

Mancini prevzema Al Sadd, ki je s 14 točkami na devetih tekmah šesti v katarski ligi, osem točk za vodilnim moštvom Al Garafa.

Mancinijevo najuspešnejše obdobje trenerja je bilo pri Interju. Z Interjem je med letoma 2004 in 2008 osvojil tri naslove italijanskega prvaka, dva italijanska pokala in dva italijanska superpokala.

Italijansko reprezentanco je vodil tudi do naslova evropskega prvaka leta 2020, z Manchester Cityjem pa je v sezoni 2011/12 osvojil njihov prvi naslov angleškega prvaka.

Nekdanji napadalec Bologne, Sampdorie in Lazia je bil v svoji bogati karieri tudi trener Fiorentine, Lazia, Galatasaraya in Zenita.