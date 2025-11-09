Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
9. 11. 2025,
19.07

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
nogomet Miljan Pantić NK Olimpija NK Olimpija

Nedelja, 9. 11. 2025, 19.07

27 minut

Miljanu Pantiću prva profesionalna pogodba

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
NK Olimpija : Kairat Almaty Green Dragons | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Po Inasu Kukavici je vodstvo NK Olimpije dolgoročno sodelovanje sklenilo še s kapetanom mladinske ekipe Miljanom Pantićem. Mladi osrednji branilec je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo, ki ga z Olimpijo veže za naslednja štiri leta.

Pantić se je mladinski zasedbi pridružil poleti, prišel je iz Ilirije, s svojimi predstavami pa je hitro pritegnil pozornost strokovnega štaba članske ekipe, ki se ji bo v kratkem pridružil tudi na treningih. Leta 2007 rojeni osrednji branilec je član mladinske reprezentance Bosne in Hercegovine. Odlikujejo ga odlično branje igre, tehnična dovršenost v izgradnji napada in vodstvene sposobnosti, zaradi katerih so ga soigralci tudi izbrali za kapetana zeleno-belih.

"Zelo sem ponosen in hvaležen, da sem lahko podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo z Olimpijo. Vsekakor je med osebnimi cilji v tej sezoni tudi debitantski nastop v 1. SNL, z mladinsko zasedbo pa želim osvojiti naslov državnega prvaka," je v klubski mikrofon dejal 18-letnik.

Mura
Sportal Fužinar v osmino finala po podaljšku, Mura po preobratu
ofsajd, prepovedan položaj, nogometni sodnik, zastavica
Sportal Osemnajst pridržanih v turški preiskavi škandala s športnimi stavami
Franko Kovačević, NK Celje
Sportal Bravo preživel zahtevno gostovanje v Celju
nogomet Miljan Pantić NK Olimpija NK Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.