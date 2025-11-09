Po Inasu Kukavici je vodstvo NK Olimpije dolgoročno sodelovanje sklenilo še s kapetanom mladinske ekipe Miljanom Pantićem. Mladi osrednji branilec je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo, ki ga z Olimpijo veže za naslednja štiri leta.

Pantić se je mladinski zasedbi pridružil poleti, prišel je iz Ilirije, s svojimi predstavami pa je hitro pritegnil pozornost strokovnega štaba članske ekipe, ki se ji bo v kratkem pridružil tudi na treningih. Leta 2007 rojeni osrednji branilec je član mladinske reprezentance Bosne in Hercegovine. Odlikujejo ga odlično branje igre, tehnična dovršenost v izgradnji napada in vodstvene sposobnosti, zaradi katerih so ga soigralci tudi izbrali za kapetana zeleno-belih.

"Zelo sem ponosen in hvaležen, da sem lahko podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo z Olimpijo. Vsekakor je med osebnimi cilji v tej sezoni tudi debitantski nastop v 1. SNL, z mladinsko zasedbo pa želim osvojiti naslov državnega prvaka," je v klubski mikrofon dejal 18-letnik.