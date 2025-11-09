Cedevita Olimpija zanesljivo odpravila Dunajčane

Košarkarji Cedevite Olimpije so v domačih Stožicah visoko, s 86:59, premagali Dunaj Gregorja Glasa in prišli do četrte zmage v tem tekmovanju. V svoji skupini so drugi, pred njimi je le Budućnosti, ki je v soboto prvič izgubila. Dubaj tudi po šesti tekmi ostaja neporažen, tokrat je s 77:69 premagal Studentski centar. Klemen Prepelič je ob zmagi igral le dobrih pet minut in vpisal skok in asistenco, Matic Reber je ob porazu v slabih 20 minutah dosegel devet točk, pobral dve žogi in dodal pet asistenc. Krka je v soboto v Beogradu izgubila proti FMP-ju z 61:82. Ilirijo v ponedeljek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice, ki je v prejšnjem krogu ugnal Crveno zvezdo in je po štirih odigranih tekmah še brez poraza.

Ljubljanska zasedba je dosegla četrto zmago v regionalnem tekmovanju. Po Megi, Zadru in Bosni je ugnala še ekipo iz avstrijske prestolnice, doslej je bila od nje v skupini B boljša le Budućnost.

Izbranci črnogorskega strokovnjaka na klopi zmajev Zvezdana Mitrovića so prvič povedli v 7. minuti (13:11). Nato so povsem zagospodarili na parketu in Dunajčane zasenčili v vseh elementih igre. Drugo četrtino so dobili s 26:10 za prepričljivo vodstvo na polčasu (40:26).

Ljubljančani so tudi v drugi polovici tekme imeli absoluten nadzor na igrišču, zmage v nobenem trenutku niso ogrozili, njihova najvišja prednost pa je znašala 30 točk. Pri Cedeviti Olimpiji sta bila najučinkovitejša Umoja Gibson z 22 in Jaka Blažič s 14 točkami. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 17. novembra, ko bo gostila Crveno zvezdo.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Krke tudi po šestem nastopu ostajajo brez zmage v ligi Aba. V Beogradu so morali priznati premoč FMP, ki je bil boljši z 82:61. Novomeščani so solidno odigrali prvi polčas, vse možnosti za presenečenje pa so zapravili v tretji četrtini, ki so jo izgubili z 9:23 in v kateri so dosegli le dva koša iz igre. FMP je tako v zadnjo četrtino krenil z 19 točkami prednosti in tekmo mirno pripeljal do konca. Pri Krki, ki je v drugih dvajsetih minutah dosegla le 23 točk, sta iz sivine izstopala le Mario Ihring z metom 6:10 za tri točke (18 točk) in Sukhmail Mathon z 11 točkami in 10 skoki. Krka je izgubila v Beogradu. Foto: FMP Soccerbet/Nikola Cimburovic/ABA liga

V soboto je Borac Žige Dimca visoko izgubil pri Cluj-Napoci (76:97), ki je med tednom v Eurocupu moral priznati premoč Cedeviti Olimpiji. Slovenski center je v šestih minutah na parketu dosegel dve točki. Dubaj Klemna Prepeliča bo v nedeljo gostil Studentski Centar z Maticem Rebcem.

Že v petek je Split z Zoranom Dragićem s 85:93 klonil na gostovanju pri Igokei. Slovenski košarkar je v dobrih 16 minutah na parketu dosegel devet točk, dva skoka in štiri asistence.

Mega Urbana Krofliča je v tem krogu prosta.

Liga ABA, 6. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Ponedeljek, 10. november: