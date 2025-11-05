V Hali Tivoli je danes potekala tiskovna konferenca, na kateri je Košarkarski klub Perspektiva Ilirija uradno predstavil novega generalnega pokrovitelja – skupino Perspektiva. Sodelovanje, ki je bilo podpisano za obdobje treh let, klubu prinaša dodatno stabilnost in nove razvojne priložnosti. "Ta triletna pogodba nam je dala potrditev, da lahko gradimo, v tem času lahko marsikaj zgradimo," je ob tem dejal športni direktor Saša Dončić .

Predsednik kluba Marin Ribać je poudaril pomen tega koraka: "Po nekaj letih smo znova dobili generalnega pokrovitelja, kar nam daje stabilnost in možnost, da nadaljujemo svojo zgodbo. Velika zahvala gre zakoncema Južna in podjetju Perspektiva FT, ki so v nas prepoznali klub z jasnim poslanstvom – vlaganje v mlade, delo s strokovnim kadrom in odgovorna rast."

"Dolgoročni cilj kluba ostaja isti, mi želimo biti platforma za mlade, perspektivne igralce v kombinaciji z izkušenimi in mladim dajati priložnost za dokazovanje na najvišji mogoči ravni v regionalni ligi. Perspektiva nam je dala stabilnost in kontinuiteto. Vemo, da je šport povezan s financami in na ta način lahko mlajšim omogočimo še boljše pogoje. Ta triletna pogodba nam je dala potrditev, da lahko gradimo, v tem času lahko marsikaj zgradimo," pa je ob tem dejal športni direktor Saša Dončić.

Ilirija je sklenila pomembno sodelovanje. Foto: Aleš Fevžer

Dončić: Prvi cilj je obstanek v ligi

Ilirija letos prvič nastopa v ligi ABA, kjer je po štirih krogih pri eni zmagi. V domačem prvenstvu, kjer še več priložnosti namenjajo mladim domačim igralcem, pa je po šestih tekmah pri izkupičku 4-2. Ob težavah Jurija Macure, ki je zaradi kroničnih težav s poškodbo končal kariero, so v Iliriji ob manku pod košema v klub pripeljali tudi okrepitev v obliki Ognjena Jaramaza, ki je z ljubljanskim klubom sklenil dogovor do konca sezone. V svoje vrste pa so zvabili tudi Simisolo Shittuja. "Prvi in kratki cilj je obstanek v ligi, čeprav smo sestavili tako ekipo, da to v prvem načrtu ne bi smel biti problem. Če bomo imeli z našimi fanti priložnost stopiti korak bližje, pa smo gotovo za to," je dejal Dončić.

Foto: Aleš Fevžer

"Novinca v klubu sta se ekipi pridružila prejšnji teden, tako da sta pred tekmo z Mego opravila en trening. Dejstvo je, da smo imeli do zdaj v regionalni ligi tri gostovanja in eno domačo tekmo, ki smo jo dobili. Za zdaj je vse tako, kot mora biti, spodrsljajev praktično ni bilo," je še dodal športni direktor kluba.

Kot je še poudaril Dončić, pričakujejo tudi boljši odziv domačega občinstva. "Smo novi, mogoče ljudje še nimajo tega zaupanja in glede na to, da imamo dovolj slovenskih in tudi atraktivnih igralcev, sem pričakoval večji odziv, a verjetno si moramo to še zaslužiti. Nič ne pride čez noč in verjamem, da bomo tudi na tem področju napredovali," je še dodal Dončić.

