Da se bo Boban Marjanović preselil v Ljubljano, se je govorilo že nekaj časa, prvi je o tem poročal Sportklub, zdaj pa so uradno okrepitev pozdravili tudi pri Iliriji. "Bobi v dresu Perspektive Ilirije. Dobrodošel!" so ob fotografijah 37-letnega in 224 centimetrov visokega košarkarja zapisali pri ljubljanskem klubu. Marjanović na eni izmed fotografij pozira ob športnem direktorju kluba Saši Dončiću, s fotografije pa je razvidno, da bo v Ljubljani nosil dres s številko 51.

Srbski košarkar je bil nazadnje član kitajske ekipe Zhejiang Guangsha Lions, pred tem pa je ob odhodu iz lige NBA nosil še dres Fenerbahčeja. Srbski velikan je čez lužo igral skoraj deset let. Bil je član San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers in Houston Rockets. Pred tem je v Evropi med drugim nastopal za CSKA, Mego, Hemofarm in Crveno zvezdo. Bobi je še posebej blestel v Dallasu, kjer sta z Luko Dončićem stkala prav posebno prijateljstvo in s šalami pogosto opozarjala nase, zagotovo pa je bil tudi njun odličen odnos razlog za prihod v Tivoli, kjer bo priljubljeni Bobi zdaj moči na nek način združil še s Sašo Dončićem.

V članski vrsti srbske reprezentance je debitiral na evropskem prvenstvu leta 2011 v Litvi. Igral je tudi na prvenstvu 2017, kjer je Srbija v finalu klonila proti Sloveniji, član zasedbe pa je bil tudi na svetovnem prvenstvu leta 2019.

Preberite še: