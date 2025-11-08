Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
8. 11. 2025,
20.14

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,54

Natisni članek

Natisni članek
sneg zima vreme

Sobota, 8. 11. 2025, 20.14

20 minut

Oslabitev polarnega vrtinca bi lahko prinesla mraz in prve snežinke

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,54
Rogla Lovrenška jezera sneg | Mrzel zrak s severa bi lahko v nekaj tednih dosegel Alpe. | Foto Matej Podgoršek

Mrzel zrak s severa bi lahko v nekaj tednih dosegel Alpe.

Foto: Matej Podgoršek

Medtem ko pri nas še vedno vztraja mirno in stabilno jesensko vreme, se daleč na severu dogajajo spremembe, ki bi lahko v prihodnjih tednih vplivale tudi na Slovenijo. Po navedbah portala Meteoinfo vremenski modeli kažejo, da bi se v višjih plasteh ozračja utegnil oslabiti polarni vrtinec – velika vrteča gmota mrzlega zraka, ki se pozimi oblikuje nad Arktiko.

Če se to res zgodi, bi se mrzel zrak s severa lažje spuščal proti jugu, kar bi lahko ob koncu novembra in v začetku decembra prineslo občutnejšo ohladitev in tudi prve snežinke v nižinah.

Kaj je polarni vrtinec?

Kot pojasnjuje Meteoinfo, si polarni vrtinec lahko predstavljamo kot ogromno krožečo gmoto mrzlega zraka z nizkim tlakom, ki se jeseni začne oblikovati nad Arktiko. Nastane zaradi velikih temperaturnih razlik med hladnim zrakom na severu in toplejšim zrakom na jugu.

Jeseni se Arktika hitro ohlaja, medtem ko se zrak v zmernih širinah hladi počasneje. Zaradi tega v višjih plasteh ozračja nastanejo močni zahodni vetrovi, ki nad severnim polom tvorijo vrtinec.

Ko je polarni vrtinec močan, mrzel zrak ostane ujet nad Arktiko in redko doseže Evropo – takrat so zime pri nas običajno mile. Če pa se vrtinec oslabi ali razdeli na več manjših jeder, se zračni tokovi spremenijo, mrzel zrak pa se lažje spušča proti jugu, kar pogosto prinese zimske izbruhe mraza in sneženje.

Ko se v stratosferi zgodi preobrat

Na stabilnost polarnega vrtinca vpliva več dejavnikov – od temperature v višjih plasteh ozračja do obsega snežne odeje nad Sibirijo. Pomembno vlogo ima tudi dogajanje v stratosferi, plasti ozračja nad troposfero.

Včasih se zrak v stratosferi nenadoma segreje, kar upočasni kroženje vetrov okoli severnega pola in oslabi vrtinec. Gre za pojav, znan kot nenadno segrevanje stratosfere. Njegovi učinki se lahko prenesejo tudi v nižje plasti ozračja in vplivajo na vreme pri nas – takrat se povečajo možnosti za občutno ohladitev in snežne padavine.

Kot poudarja Meteoinfo, se podobni procesi trenutno že nakazujejo v modelih za drugo polovico novembra.

Kako kaže letos?

Po zadnjih napovedih Meteoinfo bo polarni vrtinec v prihodnjih tednih šibkejši od povprečja, kar pomeni, da se bo mrzel zrak s severa lažje spuščal proti jugu. Najizrazitejše ohladitve se pričakujejo v Severni Ameriki in severnem delu Evrope, a ob ugodnih razmerah bi se lahko hladnejši zrak razširil tudi čez Alpe.

Za Slovenijo to pomeni, da bi se temperature proti koncu novembra in v začetku decembra lahko spustile pod dolgoletno povprečje, ob prehodih vremenskih front pa bi lahko tudi snežilo.

Kljub temu vremenoslovci opozarjajo, da oslabitev vrtinca še ne zagotavlja zimskih razmer pri nas, saj se lahko hladne zračne mase preusmerijo tudi drugam.

slana, pozeba
Novice Jutra bodo po večini Slovenije hladna, v četrtek že obstaja možnost za ta pojav
led, avtomobilsko steklo
Novice Hladno jutro: zaledenela stekla na avtomobilu presenetila voznike #animacija
Kredarica
Novice Na Kredarici zapadlo 20 centimetrov novega snega #animacija
sneg zima vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.