Medtem ko pri nas še vedno vztraja mirno in stabilno jesensko vreme, se daleč na severu dogajajo spremembe, ki bi lahko v prihodnjih tednih vplivale tudi na Slovenijo. Po navedbah portala Meteoinfo vremenski modeli kažejo, da bi se v višjih plasteh ozračja utegnil oslabiti polarni vrtinec – velika vrteča gmota mrzlega zraka, ki se pozimi oblikuje nad Arktiko.

Če se to res zgodi, bi se mrzel zrak s severa lažje spuščal proti jugu, kar bi lahko ob koncu novembra in v začetku decembra prineslo občutnejšo ohladitev in tudi prve snežinke v nižinah.

Kaj je polarni vrtinec?

Kot pojasnjuje Meteoinfo, si polarni vrtinec lahko predstavljamo kot ogromno krožečo gmoto mrzlega zraka z nizkim tlakom, ki se jeseni začne oblikovati nad Arktiko. Nastane zaradi velikih temperaturnih razlik med hladnim zrakom na severu in toplejšim zrakom na jugu.

Jeseni se Arktika hitro ohlaja, medtem ko se zrak v zmernih širinah hladi počasneje. Zaradi tega v višjih plasteh ozračja nastanejo močni zahodni vetrovi, ki nad severnim polom tvorijo vrtinec.

Ko je polarni vrtinec močan, mrzel zrak ostane ujet nad Arktiko in redko doseže Evropo – takrat so zime pri nas običajno mile. Če pa se vrtinec oslabi ali razdeli na več manjših jeder, se zračni tokovi spremenijo, mrzel zrak pa se lažje spušča proti jugu, kar pogosto prinese zimske izbruhe mraza in sneženje.

Ko se v stratosferi zgodi preobrat

Na stabilnost polarnega vrtinca vpliva več dejavnikov – od temperature v višjih plasteh ozračja do obsega snežne odeje nad Sibirijo. Pomembno vlogo ima tudi dogajanje v stratosferi, plasti ozračja nad troposfero.

Včasih se zrak v stratosferi nenadoma segreje, kar upočasni kroženje vetrov okoli severnega pola in oslabi vrtinec. Gre za pojav, znan kot nenadno segrevanje stratosfere. Njegovi učinki se lahko prenesejo tudi v nižje plasti ozračja in vplivajo na vreme pri nas – takrat se povečajo možnosti za občutno ohladitev in snežne padavine.

Kot poudarja Meteoinfo, se podobni procesi trenutno že nakazujejo v modelih za drugo polovico novembra.

Kako kaže letos?

Po zadnjih napovedih Meteoinfo bo polarni vrtinec v prihodnjih tednih šibkejši od povprečja, kar pomeni, da se bo mrzel zrak s severa lažje spuščal proti jugu. Najizrazitejše ohladitve se pričakujejo v Severni Ameriki in severnem delu Evrope, a ob ugodnih razmerah bi se lahko hladnejši zrak razširil tudi čez Alpe.

Za Slovenijo to pomeni, da bi se temperature proti koncu novembra in v začetku decembra lahko spustile pod dolgoletno povprečje, ob prehodih vremenskih front pa bi lahko tudi snežilo.

Kljub temu vremenoslovci opozarjajo, da oslabitev vrtinca še ne zagotavlja zimskih razmer pri nas, saj se lahko hladne zračne mase preusmerijo tudi drugam.