Zbudili smo se v mrzlo jutro in marsikdo je moral pred odhodom od doma najprej očistiti zaledenela stekla na vozilu. Temperature so namreč padle pod ledišče, čez dan se bodo povzpele do 15 stopinj Celzija, na Primorskem pa bodo namerili še kakšno stopinjo več, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Temperature so padle pod ledišče, pri čemer je ponekod po Sloveniji nastala slana. Po nekaterih nižinah se še zadržuje megla, a se bo čez dan zjasnilo.

Temperature se bodo gibale od 10 do 15 stopinj Celzija, na Primorskem bo živo srebro doseglo 17 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo precej jasno. Po nižinah se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla, ponekod bo slana. pic.twitter.com/YgJFMChVKd — ARSO vreme (@meteoSI) November 4, 2025

V sredo dopoldne bo marsikje po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od -3 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Čez dan bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti.

Krepil se bo temperaturni obrat

V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Krepil se bo temperaturni obrat. V višjih legah in na Primorskem bo precej jasno, po nižinah v notranjosti pa bo vsaj del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost. Zjutraj bo mogoča slana.