Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
6.29

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
ARSO vremenska napoved vreme

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 6.29

43 minut

Pestro vremensko dogajanje: ponoči padlo več kot sto milimetrov padavin

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ponoči je na severozahodu države padlo največ padavin, lokalno tudi več kot sto milimetrov, drugod je bilo dežja bistveno manj, poroča Meteoinfo. Padavine se zdaj pomikajo proti vzhodu in počasi zapuščajo Slovenijo.

Čez dan bo sončno s temperaturami od 11 do 15 stopinj Celzija, na Primorskem bodo namerili še kakšno stopnjo več, napovedujejo na Arsu.

Zjutraj temperature pod lediščem

Tudi v torek bo pretežno jasno in hladno. Temperature bodo zjutraj padle pod ničlo, ponekod bodo namerili od –3 do –4 stopnje Celzija. Na Goriškem in v Istri bo zjutraj okoli 6 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa bodo 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo precej jasno. Krepil se bo temperaturni obrat, zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla.

Neurje
Novice Arso izdal opozorilo za velik del Slovenije: Prihaja burno vreme
ARSO vremenska napoved vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.