Ponedeljek, 3. 11. 2025, 6.29
43 minut
Pestro vremensko dogajanje: ponoči padlo več kot sto milimetrov padavin
Ponoči je na severozahodu države padlo največ padavin, lokalno tudi več kot sto milimetrov, drugod je bilo dežja bistveno manj, poroča Meteoinfo. Padavine se zdaj pomikajo proti vzhodu in počasi zapuščajo Slovenijo.
Čez dan bo sončno s temperaturami od 11 do 15 stopinj Celzija, na Primorskem bodo namerili še kakšno stopnjo več, napovedujejo na Arsu.
Dobro jutro, danes bo na vzhodu sprva dež, od zahoda postopna razjasnitev. Jutri pretežno jasno z jutranjo meglo. pic.twitter.com/F0SOUqSgOT— ARSO vreme (@meteoSI) November 3, 2025
Zjutraj temperature pod lediščem
Tudi v torek bo pretežno jasno in hladno. Temperature bodo zjutraj padle pod ničlo, ponekod bodo namerili od –3 do –4 stopnje Celzija. Na Goriškem in v Istri bo zjutraj okoli 6 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa bodo 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.
V sredo in četrtek bo precej jasno. Krepil se bo temperaturni obrat, zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla.