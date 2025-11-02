Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
2. 11. 2025,
12.46

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
radarska slika padavin veter neurje vremenska napoved vremenski pojavi

Nedelja, 2. 11. 2025, 12.46

11 minut

Arso izdal opozorilo za velik del Slovenije: Prihaja burno vreme

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Neurje | Arso je za drugo polovico noči zaradi vetra za severni del države izdal oranžno opozorilo, ki za severovzhod države ostaja v veljavi še v ponedeljek dopoldne. | Foto Bralec

Arso je za drugo polovico noči zaradi vetra za severni del države izdal oranžno opozorilo, ki za severovzhod države ostaja v veljavi še v ponedeljek dopoldne.

Foto: Bralec

Agencija RS za okolje (Arso) je za drugo polovico noči na ponedeljek za severni del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Ob prehodu vremenske fronte bodo po napovedih vremenoslovcev po nižinah severovzhodne Slovenije in ponekod pod Karavankami sunki vetra presegali hitrosti 70 kilometrov na uro.

Kot napovedujejo na Arsu, se bodo proti večeru padavine na zahodu krepile, oblačnost se bo širila nad vzhodno Slovenijo. Ponoči se bodo padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1600 metrov, v zatišnih dolinah severne Slovenije lahko tudi nižje. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri.

Arso je za severni del države izdal oranžno opozorilo. | Foto: Arso / Facebook Arso je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Foto: Arso / Facebook

Arso je tako za drugo polovico noči zaradi vetra za severni del države izdal oranžno opozorilo, ki za severovzhod države ostaja v veljavi še v ponedeljek dopoldne.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

Narasle bodo reke, povišana bo tudi gladina morja

Po napovedih hidrologov bodo ob padavinah sprva narasle reke v zahodni polovici, nato še v osrednji in vzhodni polovici države. Hitreje lahko narastejo manjši hudourniki in se začnejo razlivati, prav tako lahko pride do zastajanja padavinske vode. Večje reke na jugu in na jugovzhodu bodo postopoma naraščale še v torek.

Gladina morja ob slovenski obali bo v ponedeljek okoli 8. ure povišana in se lahko razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.

V ponedeljek se bo zjasnilo

V ponedeljek zjutraj bodo padavine od zahoda povsod ponehale, jasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo v Zgornjesavski dolini okoli štiri, povečini od sedem do deset, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, ob večinoma šibki burji na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

radarska slika padavin veter neurje vremenska napoved vremenski pojavi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.