Ponoči bo jasno, marsikje po nižinah bo do jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od minus tri do tri, ob morju okoli pet stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah še megla. Popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah še megla. Foto: Matej Leskovšek

V četrtek in petek bo ponekod slana

V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho vreme, krepil se bo temperaturni obrat. V višjih legah in na Primorskem bo precej jasno, po nižinah v notranjosti pa bo vsaj del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost. Zjutraj bo ponekod slana. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja.

Nad srednjo Evropo in Balkanom ter nad severnim in zahodnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah od severozahoda nad naše kraje doteka suh in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Vztrajalo bo precej jasno in suho jesensko vreme, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno.