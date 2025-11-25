DZ danes o poročilu varuha in priporočilu glede zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi

DZ bo danes nadaljeval redno zasedanje. Poslanke in poslanci bodo zadnji dan seje, ki so jo začeli prejšnji ponedeljek, obravnavali predlog dopolnitve zakona o voznikih, letno poročilo varuha človekovih pravic in predlog priporočila glede zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi.

Za razpravo o rednem poročilu varuha človekovih pravic za leto 2024, ki bo danes na vrsti najprej, so predvideli nekaj manj kot pet ur.

Obravnavali bodo tudi zakon o voznikih

Sledila bo obravnava koalicijskega predloga dopolnitve zakona o voznikih, ki določa, da bi lahko imetniki vozniškega dovoljenja, izdanega v Severni Makedoniji, BiH, Črni gori, na Kosovu ali Srbiji, z bivališčem v Sloveniji dovoljenje za slovensko zamenjali brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita, in sicer najpozneje eno leto od dneva prijave prebivališča v Sloveniji. Na matičnem odboru so k predlogu sprejeli tudi dopolnilo, da bodo morali ti vozniki predložiti dokazilo o duševni in telesni zmožnosti za vožnjo.

Odbor sprejel več dopolnil koalicijskih poslanskih skupin

Na dnevnem redu seje je še predlog priporočila glede zagotavljanja in financiranja zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi. Predlog so v DZ vložili poslanci SDS, a so člani pristojnega odbora večino predlogov priporočil SDS zavrnili. Sprejeli pa so priporočilo, da DZ priporoči vladi pripravo in sprejem dodatnih ukrepov za izboljšanje sistema paliativne oskrbe na domu za otroke z najtežjimi oblikami redkih bolezni.

Obenem je odbor sprejel več dopolnil koalicijskih poslanskih skupin. Med drugim bi DZ priporočil vladi pripravo in sprejem dodatnih sistemskih rešitev, s katerimi bi zagotovila hitrejše in učinkovitejše financiranje zdravljenja bolnikov, še posebej otrok z redkimi boleznimi.

Vladi bi prav tako priporočili, da v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije izboljša in pohitri proces dodeljevanja sredstev za financiranje zdravljenja oseb, še posebej otrok z redkimi boleznimi tudi z novimi genskimi zdravili oziroma terapijami, ki so z vidika varnosti in učinkovitosti strokovno upravičene, ko ta zdravila še niso odobrena v EU, so pa na voljo in v uporabi v drugih razvitih državah s primerljivimi medicinskimi standardi in ki dokazljivo izboljšajo zdravstveno stanje bolnika z redko boleznijo. Predlagali so tudi, da DZ priporoči ministrstvu za zdravje proučitev možnosti, kako povečati dostopnost do teh genskih zdravil.