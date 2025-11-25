Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
25. 11. 2025,
6.19

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
otroci z redkimi boleznimi Državni zbor

Torek, 25. 11. 2025, 6.19

26 minut

DZ danes o poročilu varuha in priporočilu glede zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
DZ | Na dnevnem redu seje je še predlog priporočila glede zagotavljanja in financiranja zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi. Predlog so v DZ vložili poslanci SDS, a so člani pristojnega odbora večino predlogov priporočil SDS zavrnili. Sprejeli pa so priporočilo, da DZ priporoči vladi pripravo in sprejem dodatnih ukrepov za izboljšanje sistema paliativne oskrbe na domu za otroke z najtežjimi oblikami redkih bolezni. | Foto STA

Na dnevnem redu seje je še predlog priporočila glede zagotavljanja in financiranja zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi. Predlog so v DZ vložili poslanci SDS, a so člani pristojnega odbora večino predlogov priporočil SDS zavrnili. Sprejeli pa so priporočilo, da DZ priporoči vladi pripravo in sprejem dodatnih ukrepov za izboljšanje sistema paliativne oskrbe na domu za otroke z najtežjimi oblikami redkih bolezni.

Foto: STA

DZ bo danes nadaljeval redno zasedanje. Poslanke in poslanci bodo zadnji dan seje, ki so jo začeli prejšnji ponedeljek, obravnavali predlog dopolnitve zakona o voznikih, letno poročilo varuha človekovih pravic in predlog priporočila glede zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi.

Za razpravo o rednem poročilu varuha človekovih pravic za leto 2024, ki bo danes na vrsti najprej, so predvideli nekaj manj kot pet ur.

Obravnavali bodo tudi zakon o voznikih

Sledila bo obravnava koalicijskega predloga dopolnitve zakona o voznikih, ki določa, da bi lahko imetniki vozniškega dovoljenja, izdanega v Severni Makedoniji, BiH, Črni gori, na Kosovu ali Srbiji, z bivališčem v Sloveniji dovoljenje za slovensko zamenjali brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita, in sicer najpozneje eno leto od dneva prijave prebivališča v Sloveniji. Na matičnem odboru so k predlogu sprejeli tudi dopolnilo, da bodo morali ti vozniki predložiti dokazilo o duševni in telesni zmožnosti za vožnjo.

Odbor sprejel več dopolnil koalicijskih poslanskih skupin

Na dnevnem redu seje je še predlog priporočila glede zagotavljanja in financiranja zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi. Predlog so v DZ vložili poslanci SDS, a so člani pristojnega odbora večino predlogov priporočil SDS zavrnili. Sprejeli pa so priporočilo, da DZ priporoči vladi pripravo in sprejem dodatnih ukrepov za izboljšanje sistema paliativne oskrbe na domu za otroke z najtežjimi oblikami redkih bolezni.

Obenem je odbor sprejel več dopolnil koalicijskih poslanskih skupin. Med drugim bi DZ priporočil vladi pripravo in sprejem dodatnih sistemskih rešitev, s katerimi bi zagotovila hitrejše in učinkovitejše financiranje zdravljenja bolnikov, še posebej otrok z redkimi boleznimi.

Vladi bi prav tako priporočili, da v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije izboljša in pohitri proces dodeljevanja sredstev za financiranje zdravljenja oseb, še posebej otrok z redkimi boleznimi tudi z novimi genskimi zdravili oziroma terapijami, ki so z vidika varnosti in učinkovitosti strokovno upravičene, ko ta zdravila še niso odobrena v EU, so pa na voljo in v uporabi v drugih razvitih državah s primerljivimi medicinskimi standardi in ki dokazljivo izboljšajo zdravstveno stanje bolnika z redko boleznijo. Predlagali so tudi, da DZ priporoči ministrstvu za zdravje proučitev možnosti, kako povečati dostopnost do teh genskih zdravil.

Miodrag Đorđević
Novice Miodraga Đorđevića bo na najvišjem položaju v sodstvu zamenjal Damjan Orož
zdravstvo, bolniki, zdravniki
Novice DZ sprejel zakon o digitalizaciji zdravstva
otroci z redkimi boleznimi Državni zbor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.