Dva visoka uradnika ministrstva za šport poneverila 25 milijonov evrov

Kenija denar | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Dva visoka uradnika kenijske ministrstva za šport sta bila v sredo aretirana zaradi suma poneverbe javnih sredstev v višini 25 milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija.

Vzhodnoafriška država trenutno izvaja velike projekte gradnje in obnove stadionov v pripravah na Afriški pokal narodov 2027, ki ga bo soorganizirala s Tanzanijo in Ugando.

"Osumljenca naj bi v fiskalnih letih 2020-2021 in 2025-2026 zlorabila svoj položaj zaupanja in oblasti, da bi poneverila javna sredstva s tajnim dogovarjanjem in goljufijami pri javnih naročilih", je v izjavi sporočila kenijska protikorupcijska agencija.

Do aretacij je prišlo dan po tem, ko je parlament poklical ministra za šport zaradi "obtožb o poneverbi milijonov dolarjev pri projektih stadionov in športnih dogodkih".

