Ronaldo o koncu nogometne kariere: Težko bo, jokal bom

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je v najnovejšem intervjuju z medijsko osebnostjo, novinarjem in televizijskim voditeljem Piersom Morganom govoril tudi o koncu nogometne kariere. "Seveda bo težko, verjetno bom jokal," je Ronaldo dejal kot gost v oddaji Piers Morgan Necenzurirano.

Britanski voditelj ima zelo dober odnos z Ronaldom, ki mu je, tako kot leta 2022, privoščil poglobljen intervju, tokrat na nogometaševem domu v Savdski Arabiji. Prvi del so predvajali v torek, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.

Svetovno prvenstvo prihodnje poletje bo skoraj zanesljivo zadnje za portugalskega velezvezdnika. Štiridesetletni napadalec, ki trenutno igra za Al Nasr, v intervjuju ni povedal, kdaj namerava nogometne čevlje obesiti na klin, je pa voditelju zaupal, da ko bo napočil ta dan, bo to zanj težka izkušnja, čeprav se na konec kariere pripravlja že nekaj časa.

"Na svojo prihodnost se pripravljam že od svojega 25. ali 26. leta. Nič mi ne prinaša toliko veselja kot nogomet. Nič se ne more primerjati z navalom adrenalina, ki ga dobimo, ko dosežemo gol. Ampak vse ima začetek in konec, zato bom pripravljen," je dejal Ronaldo, ki je po statistiki Transfermarkta na 1.289 klubskih in mednarodnih tekmah dosegel 946 golov.

Ronaldo prednjači tudi po zaslužku, na najnovejši Forbesovi lestvici najbolje plačanih nogometašev na svetu je petkratni dobitnik zlate žoge znova na vrhu lestvice z zaslužkom 240 milijonov evrov v tej sezoni.

Med intervjujem je napadalec spregovoril tudi o nedavnih vesteh, v katerih so namigovali, da je pravkar postal prvi nogometaš milijarder. Z rahlim humorjem je trditev zavrnil: "To ni res – milijarder sem postal pred mnogimi leti."

Skuša ostati običajen človek

Portugalec vztraja, da skuša ostati običajen človek. Vendar je kasneje omenil, da si je pred nekaj dnevi kupil luksuzni avto, ob tem pa ni mogel povedati, kateri avto po vrsti je. Ocenjuje, da ima okoli 40 vozil.

Osvojitev svetovnega prvenstva je edini naslov, ki manjka v zbirki evropskega prvaka leta 2016, vendar to niso njegove sanje. "Da bi s tem dosegel kaj? Da bi odločili, da sem eden najboljših v zgodovini? Ali moram za to zmagati na tekmovanju s šestimi ali sedmimi tekmami? Mislite, da je to pošteno?"

Pogovor se je dotaknil tudi pripomb nekdanjega soigralca Wayna Rooneyja, ki je nekoč izjavil, da je Lionel Messi boljši igralec. Ronaldo je vztrajal, da na njegovi strani ni nobenih frustracij: "To me sploh ne moti."

Ronalda, ki je petkrat osvojil ligo prvakov, pogosto primerjajo z argentinskim superzvezdnikom, ki trenutno igra za Inter Miami. Messi je leta 2022 z reprezentanco Argentine osvojil svetovno prvenstvo in dejal, da so se mu uresničile življenjske sanje.

V zvezi s polemiko, kdo je boljši nogometaš, je Ronaldo odgovoril v svojem slogu: "Je Messi boljši od mene? S tem mnenjem se ne strinjam. Nočem biti skromen."

Portugalec je kariero začel v Sportingu v Lizboni. Kasneje je igral za Manchester United, Real Madrid, Juventus, spet Manchester United, leta 2023 pa se je pridružil Al Nasrju.

Kljub za nogometaša visoki starosti je še vedno član portugalske reprezentance, za katero je v 225 nastopih dosegel 143 golov.

