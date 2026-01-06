Alžirija in Slonokoščena obala zadnji četrtfinalistki

Nogometaši Alžirije in Slonokoščene obale so zadnji četrtfinalisti afriškega prvenstva v Maroku. Alžirija je v Rabatu po podaljšku z 1:0 ugnala DR Kongo, Slonokoščena obala pa je bila s 3:0 boljša od Burkine Faso.

Na tekmi Alžirije in DR Konga v rednem delu ni bilo golov. Kazalo je, da jih ne bo niti v podaljšku, a se je v 119. minuti mreža vendarle zatresla. Strelec izjemnega zadetka za Alžirijo, ki se je veselila četrte zmage na prvenstvu, je bil Adil Boulbina, po protinapadu je z roba kazenskega prostora zadel zgornji kot vrat.

Alžirija, ki jo vodi Vladimir Petković, strateg iz BiH in nekdanji selektor Švice, bo v polfinalu igrala proti Nigeriji, ta je v ponedeljek s 4:0 ugnala Mozambik. Alžiriji najbrž ji ne bo mogel pomagati Ismael Bennacer, nekdanji zvezdnik Milana, zdaj pa igralec zagrebškega Dinama, si je v osmini finala poškodoval stegensko mišico in moral predčasno zapustiti igrišče.

Slonokoščena obala je proti Burkini Faso upravičila vlogo favorita. Zmagala je s 3:0, napredovanje je napovedala že po prvem polčasu. V 20. minuti jo je v vodstvo popeljal Amad Diallo, soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, na 2:0 je v 34. minuti povišal Yan Diomande, član nekdanjega Šeškovega kluba Leipziga, končni izid pa je v 87. minuti postavil Bazoumana Toure, napadalec Hoffenheima.

Slonokoščena obala se bo v četrtfinalu merila z Egiptom, ki je v ponedeljek s 3:1 premagal Benin.

Preostal četrtfinalna para sta Senegal - Mali ter Maroko - Kamerun.

