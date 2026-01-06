Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
6. 1. 2026,
22.05

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Alžirija Slonokoščena obala afriški pokal narodov Afriško Prvenstvo

Torek, 6. 1. 2026, 22.05

37 minut

Afriški pokal narodov 2026 (osmina finala)

Alžirija in Slonokoščena obala zadnji četrtfinalistki

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Alžirija nogomet | Alžirija je zmagoviti gol dosegla v 119. minuti. | Foto Reuters

Alžirija je zmagoviti gol dosegla v 119. minuti.

Foto: Reuters

Nogometaši Alžirije in Slonokoščene obale so zadnji četrtfinalisti afriškega prvenstva v Maroku. Alžirija je v Rabatu po podaljšku z 1:0 ugnala DR Kongo, Slonokoščena obala pa je bila s 3:0 boljša od Burkine Faso.

Na tekmi Alžirije in DR Konga v rednem delu ni bilo golov. Kazalo je, da jih ne bo niti v podaljšku, a se je v 119. minuti mreža vendarle zatresla. Strelec izjemnega zadetka za Alžirijo, ki se je veselila četrte zmage na prvenstvu, je bil Adil Boulbina, po protinapadu je z roba kazenskega prostora zadel zgornji kot vrat.

Alžirija, ki jo vodi Vladimir Petković, strateg iz BiH in nekdanji selektor Švice, bo v polfinalu igrala proti Nigeriji, ta je v ponedeljek s 4:0 ugnala Mozambik. Alžiriji najbrž ji ne bo mogel pomagati Ismael Bennacer, nekdanji zvezdnik Milana, zdaj pa igralec zagrebškega Dinama, si je v osmini finala poškodoval stegensko mišico in moral predčasno zapustiti igrišče.

Slonokoščena obala je proti Burkini Faso upravičila vlogo favorita. Zmagala je s 3:0, napredovanje je napovedala že po prvem polčasu. V 20. minuti jo je v vodstvo popeljal Amad Diallo, soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, na 2:0 je v 34. minuti povišal Yan Diomande, član nekdanjega Šeškovega kluba Leipziga, končni izid pa je v 87. minuti postavil Bazoumana Toure, napadalec Hoffenheima.

Slonokoščena obala se bo v četrtfinalu merila z Egiptom, ki je v ponedeljek s 3:1 premagal Benin.

Preostal četrtfinalna para sta Senegal - Mali ter Maroko - Kamerun.

Preberite še:

Pisa : Como, italijansko prvenstvo
Sportal Visoka zmaga Juventusa, Como s tretjo zaporedno zmago
afriški pokal narodov Nigerija
Sportal Egipt in Nigerija naslednja udeleženca četrtfinala
Brahim Diaz
Sportal Zadel as Reala, podal as PSG. Maroko med osem!
Alžirija Slonokoščena obala afriški pokal narodov Afriško Prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.