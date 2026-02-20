Po incidentu v velikem finalu 18 navijačev obsojenih na zapor

Maroško sodišče je v četrtek 18 senegalskih navijačev, ki so jih zaradi vpletenosti v incidente v Maroku držali od sredine januarja oziroma finala afriškega nogometnega pokala narodov, obsodilo na zaporne kazni od treh mesecev do enega leta.

Obtožence so v Rabatu kaznovali zaradi nasilnih dejanj, zlasti zoper organe pregona, poškodb športne opreme, vdora na igrišče in metanja eksplozivnih sredstev.

Devet so jih obsodili na eno leto zapora in globo v višini 5000 dirhamov (približno 460 evrov), šest drugih na šest mesecev in globo v višini 2000 dirhamov (180 evrov), zadnje tri pa na tri mesece in globo v višini 1000 dirhamov (90 evrov).

"To je nerazumljivo," se je za AFP odzval Patrick Kabou, njihov senegalski odvetnik, registriran pri odvetniški zbornici Gers v Franciji, in obsodil dejstvo, da so njegove stranke uporabili kot grešne kozle.

Odvetnik je v imenu navijačev že napovedal pritožbo.

Senegal je v finalu tekmovanja z 1:0 ugnal Maroko. Po enajstmetrovki za Maroko, tik po tem, ko so Senegalu razveljavili gol, so senegalski navijači poskušali vdreti na igrišče in nanj metali izstrelke.

Tožilstvo je sporočilo, da se argumenti tožilstva opirajo predvsem na posnetke varnostnih kamer stadiona Moulay Abdellah ter zdravniška potrdila poškodovanih varnostnikov in redarjev, in dodalo, da materialna škoda presega 370.000 evrov.