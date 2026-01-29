Hude kazni po finalu afriškega prvenstva

Selektor zmagovalne ekipe Senegala Pape Thiaw je dobil pet tekem prepovedi vodenja reprezentance (kazni veljajo le za afriška tekmovanja), plačati pa bo moral 100.000 dolarjev, kar je po današnjem tečaju približno 83.000 evrov.

Thiaw je bil glavni pobudnik, da je reprezentanca Senegala zapustila igrišče, ker je sodnik Maroku v zadnji minuti pri rezultatu 0:0 dosodil enajstmetrovko, je v sporočilu za javnost zapisala afriška zveza.

Senegalska zveza bo morala afriški nakazati 615.000 dolarjev zaradi neprimernega obnašanja nogometašev in navijačev, igralca Iliman Ndiaye in Ismaila Sarr, člana klubov angleške premier lige, pa sta suspendirana za dve tekmi.

Nogometna zveza Maroka, gostiteljica afriškega prvenstva, je kaznovana s 315.000 dolarji zaradi pobalinskega obnašanja pobiralcev žog, vdora navijačev na igralno površino in uporabe laserjev na tribunah.