Avtor:
P. P.

Četrtek,
29. 1. 2026,
10.17

Osveženo pred

53 minut

Četrtek, 29. 1. 2026, 10.17

53 minut

Vlak zapeljal po drugem tiru, tu je posnetek #video

Avtor:
P. P.

Projekt Drugi tir med Divačo in Koprom vstopa v sklepno fazo. V Družbi 2TDK so objavili posnetek vožnje delovnega vlaka po trasi med Črnim Kalom in Koprom.

Na odseku med Črnim Kalom in Koprom so konec lanskega leta končali gradnjo petih predorov, dveh viaduktov in odprte trase, kar po oceni prisotnih predstavlja ključen mejnik pri izgradnji sodobne železniške povezave. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je testno vožnjo s potniškim vlakom napovedala za marec 2026.

Gradbena dela na kraškem odseku takrat še ne bodo povsem končana, saj naj bi jih lahko zaključevali tudi po končanju polaganja tirov. Pred rednim obratovanjem morajo zgraditi še dva ključna vodnjaka v neposredni bližini proge, kar naj bi se zgodilo šele konec letošnjega leta, preostale štiri vodnjake pa naj bi gradili vse do konca leta 2027.

