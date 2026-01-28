Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

28. 1. 2026
Preverite plačilne rešitve, ki sledijo ritmu uporabnikov

OTP Banka | Foto OTP banka

Foto: OTP banka

Svet digitalnih plačil se je v zadnjih letih izjemno pospešil – stranke pričakujejo hitrost, preprostost, mobilnost in zanesljivost. V OTP banki na te potrebe odgovarjamo z razvejano ponudbo sodobnih plačilnih rešitev, ki omogočajo, da vsakodnevne finančne opravke opravimo »mimogrede«, kjerkoli in kadarkoli.

V OTP banki želimo preprostost bančništva približati vsem, zato kot dostopna banka našim strankam ponujamo opravljanje bančnih storitev v naših poslovalnicah in na poštah po vsej državi.

Mobilno plačevanje z denarnico v telefonu

Digitalne denarnice postajajo osrednji način plačevanja, saj njihova uporaba med uporabniki hitro narašča. To opažamo še posebej med mladimi, ki si vsakdanjika brez tehnologije ne predstavljajo več in so obenem tudi najbolj digitalno samozavestni.

OTP Banka | Foto: OTP banka Foto: OTP banka

V OTP banki strankam omogočamo varno, preprosto in hitro plačevanje s pametnim telefonom ali pametno uro prek mobilnih denarnic. Te omogočajo brezstična plačila – v trgovini, na spletu in celo v njihovih najljubših aplikacijah, hiter pregled transakcij in priročen nadzor nad prometom.

Napredne oblike biometrične avtentikacije (prstni odtis ali prepoznavanje obraza), šifriranje in takojšnja obvestila o transakcijah povečajo varnost rabe kartic, zaradi česar so mobilna plačila z OTP banko varen način plačevanja.

Enostavno nakazovanje s Flikom

Flik je ena najnaprednejših rešitev slovenskih bank za digitalna plačila. Omogoča hitro in enostavno nakazovanje denarja med uporabniki slovenskih bank in tudi plačevanje na prodajnih mestih pri določenih izbranih trgovcih, kar pomeni, da lahko plačila in prenose denarja opravite kar s pametnim telefonom. V OTP banki strankam Flik omogočamo prek aplikacije Flik Pay. Flik deluje v realnem času, 24 ur na dan, vse dni v tednu, kar pomeni, da lahko sredstva prejmete ali nakažete takoj, ko to potrebujete. Poleg hitrosti in enostavnosti je Flik tudi varen, saj uporablja preverjene varnostne protokole slovenskega bančnega sistema.

OTP Banka | Foto: OTP banka Foto: OTP banka

Spletna in mobilna banka postajata osebni bančni pomočnik

Digitalna banka omogoča pregled financ, izvrševanje plačil, upravljanje kartic in še mnogo več. Rešitve so za najboljšo uporabniško izkušnjo oblikovane po načelu varno, hitro, preprosto, kar potrjujejo visoke ocene zadovoljstva, ki sta jih spletna banka Bank@Net in mobilna banka mBank@Net prejeli v neodvisnih raziskavah. Uporabniki posebej izpostavljajo preglednost, intuitivno uporabo, možnosti elektronskih izpiskov, digitalno podpisovanje in varnostna obvestila in vpogled v tvegane transakcije.

OTP Banka | Foto: OTP banka Foto: OTP banka

Plačevanje z debetnimi in kreditnimi karticami

Stranke OTP banke lahko uporabljajo razgibano mrežo s skoraj 400 bankomati po vsej Sloveniji, z osebno debetno kartico OTP banke pa lahko brezskrbno potujejo in brezplačno dvigujejo gotovino še na bankomatih članic Skupine OTP v 8 državah. Imetniki kartic OTP banke so deležni tudi ekskluzivnih ugodnosti in popustov.

Banka pri roki, ko jo potrebujete

OTP banka ostaja najbolj dostopna banka v Sloveniji, saj strankam nudi izjemno široko mrežo bančnih točk.

V OTP banki aktivno spremljamo nove trende in navade uporabnikov ter hitro uvajamo rešitve, ki strankam prinašajo več udobja, varnosti in finančne kontrole. Mobilne denarnice, Flik takojšnja plačila, varne digitalne banke in močna fizična prisotnost skupaj ustvarjajo celovito uporabniško izkušnjo, ki povezuje najboljše iz obeh svetov – digitalnega in osebnega.

OTP banka. Tukaj smo za vas.

Naročnik oglasnega sporočila je OTP banka.

