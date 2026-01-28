OTP banka: zaposleni v zameno za podkupnine 15 podjetnikom urejal posojila

Zaposleni v OTP banki naj bi po ugotovitvah mariborskih policistov v zameno za podkupnine 15 podjetnikom urejal posojila. Komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev za odobritev kredita, naj bi svetoval, kako naj lažno prikažejo podatke. V preiskavi so našli denar in večjo količino zlata. OTP banka v okviru preiskave sodeluje s pristojnimi organi.

Kot je po torkovih hišnih preiskavah danes v izjavi za medije v Mariboru povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Stanko Vidovič, so bili policisti o sumu nepravilnosti pri urejanju posojil na banki z območja PU Maribor obveščeni poleti lani. O tem so obvestili banko, ki je izvedla interno preiskavo in zaznala razloge za sum storitve kaznivih dejanj. Policija je po Vidovičevih besedah uvedla predkazenski postopek in začela zbirati obvestila.

Predkazenski postopek za 16 fizičnih oseb

Predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka zoper skupno 16 fizičnih oseb, ki jih sumijo več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril in pranja denarja. V torek so na 17 različnih lokacijah opravili hišne preiskave poslovnih in stanovanjskih prostorov ter osebnih avtomobilov.

Pridržali so eno osebo, a so jo nato izpustili na prostost, saj so po pojasnilih kriminalista prenehali razlogi za pridržanje.

Uslužbenca finančne institucije – po navedbah časnika Večer gre za poslovalnico OTP banke na Ptuju – sumijo, da je v okviru svojega dela 15 osumljenim podjetnikom urejal posojila za financiranje njihove gospodarske dejavnosti. S kršitvami internih predpisov banke naj bi v zameno za protipravno premoženjsko korist komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev za odobritev kredita, svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bodo izpolnili pogoje banke za odobritev kredita, je pojasnil Vidovič.

Pregledali bodo dokumentacijo in zasežene elektronske naprave

Našli in zasegli so več poslovne dokumentacije in elektronskih naprav, ki jih bodo po Vidovičevih besedah pregledali. Prav tako so pri preiskavah našli denar in večjo količino zlata v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov. Kot je dejal, bodo izvedli ustrezne ukrepe za zavarovanje protipravno pridobljene premoženjske koristi oz. ustrezne ukrepe za ugotavljanje premoženja nezakonitega izvora.

V OTP banki so preiskavo potrdili. Kot so pojasnili za STA, s pristojnimi organi pregona ves čas proaktivno in konstruktivno sodelujejo. Zaradi interesa in poteka preiskave dodatnih podrobnosti ne komentirajo, so pa izpostavili, da preiskava ni usmerjena zoper banko kot pravno osebo. "Banka posluje v skladu z veljavno zakonodajo ter najvišjimi standardi integritete, skladnosti in etičnega ravnanja," so zagotovili.

Za kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do šestih let in denarna kazen, za kaznivo dejanje pranja denarja pa je predpisana kazen zapora do petih let.

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.