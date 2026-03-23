Banke so januarja ustvarile 30,8 milijona evrov dobička pred davki, kar je 31,6 odstotka manj kot januarja lani. Posojilna aktivnost bank se je okrepila. Povečala so se tako posojila podjetjem kot gospodinjstvom, je danes objavila Banka Slovenije.

Čiste obresti so s 122,8 milijona evrov za 0,8 odstotka zaostale za januarskim rezultatom v letu 2025. Neobrestni prihodki so se v primerjalnem obdobju zmanjšali za 1,1 odstotka na 43,3 milijona evrov. Pri tem so opravnine narasle za 9,3 odstotka na 40,7 milijona evrov, je razvidno iz najnovejše mesečne informacije o poslovanju bank.

Bruto dohodek bank za 0,9 odstotka manjši kot januarja lani

Bruto dohodek bank je dosegel 166,1 milijona evrov, kar je bilo za 0,9 odstotka manj kot januarja lani. Neto dohodek se je zmanjšal za 29,9 odstotka na 36,8 milijona evrov, operativni stroški so narasli za 12,3 odstotka na 129,3 milijona evrov. Banke so oblikovale za šest milijonov evrov neto oslabitev in rezervacij, kar je za 19,5 odstotka manj. Dobiček po davkih je dosegel 26,6 milijona evrov, nižji je bil za 31 odstotkov.

Januarja je medletna rast posojil nebančnemu sektorju dosegla 8,9 odstotka. Obseg posojil podjetjem se je medletno povečal za 5,3 odstotka. Kot so zapisali v Banki Slovenije, so posojila še naprej namenjena predvsem financiranju obratnega kapitala.

Rast stanovanjskih in potrošniških posojil nad povprečjem evrskega območja

Visoka rast se je nadaljevala tudi pri gospodinjstvih, saj rast stanovanjskih in potrošniških posojil v Sloveniji ostaja nad povprečjem evrskega območja, so navedli. Medletno se se ti krediti povečal za 8,3 odstotka, pri čemer so se stanovanjska posojila povečala za 9,2 odstotka, potrošniška pa za 9,7 odstotka.

Vrednost denarnih vlog nebančnega sektorja se je januarja znižala za 0,5 odstotka, medletno pa se je povečala za 6,5 odstotka. Vloge posameznikov so v januarja narasle za 0,3 odstotka, medletno za 6,7 odstotka. Vloge podjetij pa so se januarja zmanjšale za 3,1 odstotka, v medletni primerjavi pa so narasle za 5,8 odstotka.