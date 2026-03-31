Avtor:
R. S.

Torek,
31. 3. 2026,
10.02

dlaka psi Hišni ljubljenčki

Spomladanska menjava dlake: kaj je normalno in kaj znak za alarm?

pes, dlaka, menjava dlake | Foto Shutterstock

Pomlad prinaša daljše dneve, toplejše vreme in pojav, ki se ga lastniki psov ne veselijo: močno odpadanje dlake. Nenadoma so kavči, tla in oblačila polni dlak.

Čeprav je sezonsko menjavanje dlake normalno, lahko njegova intenzivnost preseneti, še posebej ko se zdi, da se vse zgodi skoraj čez noč. Zato se številni lastniki sprašujejo: je to normalno ali znak zdravstvenih težav?

Veterinarji pojasnjujejo, da večina psov ob višjih temperaturah naravno odvrže gosto zimsko dlako, da lažje prenašajo toplejše mesece. Pomembno pa je razlikovati med običajno menjavo dlake in opozorilnimi znaki.

Zakaj psi spomladi menjajo dlako?

Spomladansko odpadanje dlake pri psih je povsem normalen pojav. Glavni razlog je več dnevne svetlobe, ki sproži menjavo kožuha.

  • Najbolj opazno je pri pasmah z dvojno dlako (npr. haski, nemški ovčar).
  • Tudi kratkodlaki psi lahko občutno menjajo dlako.
  • Psom, ki živijo v stanovanju, lahko dlaka celo bolj odpada, ker umetna svetloba vpliva na njihov naravni ritem.

Kako je videti normalna menjava dlake?

  • Dlaka odpada postopoma.
  • Koža ni razdražena.
  • Pes je aktiven, ima normalen apetit.
  • Kožuh ostaja enakomeren in zdrav.

Lastniki običajno opazijo več izpadle dlake pri krtačenju ali na mestih, kjer pes počiva.

Kdaj je odpadanje dlake znak zdravstvenih težav?

Čeprav je sezonska menjava dlake običajna, pa obstajajo znaki, ki jih ne smete prezreti.

Opozorilni simptomi:

  • redčenje dlake ali goli predeli kože,
  • sprememba strukture dlake (pusta, krhka),
  • rdečina, luščenje ali razdražena koža,
  • pretirano praskanje, lizanje ali grizenje kože.

Takšni simptomi lahko kažejo na:

  • alergije,
  • parazite (bolhe, pršice),
  • kožne okužbe,
  • hormonske motnje.

Pomemben dejavnik je tudi prehrana, pomanjkanje hranil lahko povzroči slabšo kakovost dlake in povečano izpadanje. Stres (selitev, hrupno okolje, pogosta potovanja) lahko prav tako vpliva na stanje kožuha.

Kako zmanjšati odpadanje dlake pri psu?

Dobra novica: z ustrezno nego lahko odpadanje dlake precej omilite.

1. Redno krtačenje

Najbolj učinkovit način za nadzor odpadanja dlake je redno krtačenje, ki :

  • odstrani odmrlo dlako,
  • preprečuje vozlanje,
  • ohranja zdrav kožuh.

V obdobju sezonske menjave dlake je priporočljivo vsakodnevno krtačenje.

2. Kopanje

Občasno kopanje z blagim šamponom za pse pomaga odstraniti odvečno dlako in podpira zdravje kože.

3. Kakovostna prehrana

Hrana, bogata z maščobnimi kislinami omega-3 in omega-6 ter vitamini in minerali, izboljša kakovost dlake in zmanjša izpadanje.

4. Dovolj vode

Hidracija je ključna, suha koža lahko poslabša odpadanje dlake.

Kdaj psa peljati k veterinarju?

Spomladansko odpadanje dlake mine samo od sebe, obisk veterinarja pa je nujen, če opazite:

  • nenadno ali močno izpadanje dlake,
  • vneto ali poškodovano kožo,
  • stalno praskanje ali nelagodje,
  • vidne plešaste lise.

Spomladansko odpadanje dlake pri psih je naraven del letnega cikla. Z redno nego, pravilno prehrano in pozornostjo na opozorilne znake lahko lastniki to obdobje precej olajšajo tako sebi kot svojemu ljubljenčku. Če pa opazite nenavadne spremembe, je vedno bolje ukrepati pravočasno.

